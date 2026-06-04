Полковник СВР: Россия будет жить в условиях войны еще 20–30 лет

По его словам, речь может идти о 20–30 годах. В активной фазе боевые действия могут перемещаться на другие регионы. РФ будет жить в условиях перманентного военного конфликта. «У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими», - указал Безруков.

Он призвал не впадать в панику. Это не означает, что нужно закончить с экономикой и всё свернуть. В настоящее время необходимо перестраивать государственную систему так, чтобы она одновременно решала задачи развития страны и ее обороноспособности.

По мнению полковника, критическая инфраструктура, такие как нефтехранилища, узлы связи, дата-центры – должна либо уходить под землю, либо получать защиту уровня атомных станций. Предстоящие стройки должны быть с оглядкой на военный конфликт.

Ранее в Белоруссии заявили, что Запад готовится к войне с РФ к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

