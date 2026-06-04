МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже
Москва готова продолжать переговоры с США, которые стартовали в Анкоридже, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.
По ее словам, существуют возможности для того, чтобы диалог был более интенсивным и более эффективным. «Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается», — заявила она.
Дипломат отметила, что от диалога никто не отказывался ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Контакты между Россией и США продолжаются, а в посольстве ведут достаточно «ограниченную» работу.
Американская сторона ослабила санкции и готова к диалогу с Москвой на разных площадках и в различных форматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже
- Пашинян не смог запустить голубя мира
- СМИ: Париж, Берлин и Лондон планируют переговоры России и Украины
- СМИ: Власти обсуждают автоконвертацию пенсионных накоплений в сбережения
- Рестораны обещают официантам зарплаты в 400 тысяч рублей
- «Сбербанк» готов организовать массовый завоз мигрантов из Индии
- Полковник СВР: Россия будет жить в условиях войны еще 20–30 лет
- Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным без США
- Глава ВТБ Костин посоветовал, куда вложить 1 млн рублей
- СМИ: После удара ВСУ по Симферополю погибли три человека