МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже

По ее словам, существуют возможности для того, чтобы диалог был более интенсивным и более эффективным. «Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается», — заявила она.

Дипломат отметила, что от диалога никто не отказывался ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Контакты между Россией и США продолжаются, а в посольстве ведут достаточно «ограниченную» работу.

Американская сторона ослабила санкции и готова к диалогу с Москвой на разных площадках и в различных форматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

