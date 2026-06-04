МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже

Москва готова продолжать переговоры с США, которые стартовали в Анкоридже, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.

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По ее словам, существуют возможности для того, чтобы диалог был более интенсивным и более эффективным. «Но мы со своей стороны к работе готовы, поэтому, конечно, работа продолжается», — заявила она.

Дипломат отметила, что от диалога никто не отказывался ни со стороны Москвы, ни со стороны Вашингтона. Контакты между Россией и США продолжаются, а в посольстве ведут достаточно «ограниченную» работу.

Американская сторона ослабила санкции и готова к диалогу с Москвой на разных площадках и в различных форматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
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