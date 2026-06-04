Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным без США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к прямым переговорам с лидером России Владимиром Путиным без участия США.

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Его заявление прозвучало во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

«Я готов к прямым переговорам с Путиным... вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь», — сказал Зеленский.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что конфликт вокруг Украины не имеет военного решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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