Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным без США
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к прямым переговорам с лидером России Владимиром Путиным без участия США.
Его заявление прозвучало во время выступления на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.
«Я готов к прямым переговорам с Путиным... вместо того, чтобы стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты, а потом придет наша очередь», — сказал Зеленский.
Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что конфликт вокруг Украины не имеет военного решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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