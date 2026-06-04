Рубио: США работают над новыми санкциями против России

В американской администрации ведется работа над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщают «Известия» со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио.

В России предположили, что Запад ослабит санкции в 2026 году

Его заявление прозвучало в ходе слушаний в Палате представителей. Дипломат указал, что в настоящее время продолжается согласование формулировок, при этом политика санкционного давления на Москву сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти.

МИД России заявил, что Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияСШАГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры