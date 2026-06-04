Рубио: США работают над новыми санкциями против России
В американской администрации ведется работа над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщают «Известия» со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио.
Его заявление прозвучало в ходе слушаний в Палате представителей. Дипломат указал, что в настоящее время продолжается согласование формулировок, при этом политика санкционного давления на Москву сохраняется, несмотря на выдачу лицензий на продажу российской нефти.
МИД России заявил, что Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рубио: США работают над новыми санкциями против России
- МИД РФ: Россия готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже
- Пашинян не смог запустить голубя мира
- СМИ: Париж, Берлин и Лондон планируют переговоры России и Украины
- СМИ: Власти обсуждают автоконвертацию пенсионных накоплений в сбережения
- Рестораны обещают официантам зарплаты в 400 тысяч рублей
- «Сбербанк» готов организовать массовый завоз мигрантов из Индии
- Полковник СВР: Россия будет жить в условиях войны еще 20–30 лет
- Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным без США
- Глава ВТБ Костин посоветовал, куда вложить 1 млн рублей