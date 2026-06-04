Глава ВТБ Костин посоветовал, куда вложить 1 млн рублей
1 млн рублей с горизонтом инвестирования на один год в настоящее время лучше всего положить на банковский вклад, сообщают «РБК Инвестиций» со ссылкой на заявление главы ВТБ Андрея Костин.
По его словам, при этом в качестве второго источника фиксированной доходности необходимо рассмотреть корпоративные облигации надежных компаний. Банкир указал, что на фоне укрепления рубля 10–11% (по депозиту), мне кажется, это очень хорошая ставка». В качестве второго источника фиксированной доходности можно рассмотреть корпоративные облигации. «Если выше ставки (чем по вкладам) и хорошая компания российская, то почему нет», - отметил Костин.
Ранее стало известно, что россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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