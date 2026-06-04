Глава ВТБ Костин посоветовал, куда вложить 1 млн рублей

1 млн рублей с горизонтом инвестирования на один год в настоящее время лучше всего положить на банковский вклад, сообщают «РБК Инвестиций» со ссылкой на заявление главы ВТБ Андрея Костин.

Финансовый аналитик назвал иллюзией пассивный доход по депозитам

По его словам, при этом в качестве второго источника фиксированной доходности необходимо рассмотреть корпоративные облигации надежных компаний. Банкир указал, что на фоне укрепления рубля 10–11% (по депозиту), мне кажется, это очень хорошая ставка». В качестве второго источника фиксированной доходности можно рассмотреть корпоративные облигации. «Если выше ставки (чем по вкладам) и хорошая компания российская, то почему нет», - отметил Костин.

Ранее стало известно, что россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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