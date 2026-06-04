Пашинян не смог запустить голубя мира
Глава правительства Армении Никол Пашинян активно использует голубя как символ мира, сообщает ТАСС.
В ходе предвыборной агитации он с нескольких попыток не смог запустить птицу в небо. Премьер-министр посещает населенные пункты Гегаркуникской области.
После одной из встреч местный житель протянул политику голубя, и тот собирался запустить его в небо. Во время первой попытки птица вернулась к нему в руки, а во второй раз голубь упал на землю. Он остался жив и был возвращен хозяину.
Ранее Пашинян пообещал утопить в черной икре своих политических оппонентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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