СМИ: Париж, Берлин и Лондон планируют переговоры России и Украины

По данным издания, данная тема также затрагивалась с Киевом. Париж, Берлин и Лондон вместе с украинскими властями работают над планами «по вовлечению» Москвы в переговоры об урегулировании конфликта. В условиях, когда российско-украинские переговоры при посредничестве США зашли в тупик, ФРГ, Франция и Великобритания видят возможность «привлечения» российской стороны к переговорам.

Союзники Украины рассчитывают избежать еще одной зимы, в ходе которой Украина может столкнуться с энергетическими проблемами, начав переговоры сейчас. При этом отмечается, что окончательное решение о целесообразности переговоров с Россией остается за украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Украины заявил о готовности к прямым переговорам с лидером России Владимиром Путиным без США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

