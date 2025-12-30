От «Хозяйки нейросети» до «Новоселья»: Какие телепрограммы покажут под Новый год
Помимо стандартных «голубых огоньков» в этом году сразу два телеканала удивят музыкальными фильмами.
В предстоящую новогоднюю ночь телезрителей ждет множество шоу. В них можно будет услышать как современные, так и проверенные временем музыкальные хиты. Помимо стандартных «голубых огоньков» ряд телеканалов предложат оригинальные форматы. Аудитории среди прочего представят «Хозяйку нейросети» от «Первого канала», «Невероятные приключения Шурика» от ТНТ и настоящее «Новогоднее новоселье» от НТВ.
НЕЙРОСЕТЬ И БУРАТИНО
Удивлять зрителей начнут не 31 декабря, а накануне. Так, «Первый канал» уже вечером 30 декабря представит новогодний музыкальный фильм «Хозяйка Нейросети».
По сюжету у нейросети существует своя Хозяйка. Эту роль в фильме исполнит певица Zivert. Героиня хочет вести простую человеческую жизнь – иметь семью и отмечать праздники. Помочь осуществить желаемое ей может хакер и стример Данила, которого воплотит Лев Зулькарнаев. Этому персонажу мир людей, напротив, надоел и в канун Нового года Данила меняется местами с Хозяйкой нейросети. Так она попадает в обычный мир, а он перемещается в цифровое пространство.
В проекте зрители увидят множество артистов, которые отличились хитами в 2025 году или стали новыми героями соцсетей. Среди них Ваня Дмитриенко, Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое Кольцо», группа Ay Yola, коллектив Beautiful Boys, Прохор Шаляпин, Zivert, Лев Зулькарнаев, Toxi$, Моя Мишель и не только.
Хореографом фильма выступил Владимир Варнава. Он также поставил танцевальные номера для сериала «Балет» и нового фильма «Буратино».
Помимо нового формата «Первый канал» 31 декабря представит и «Новогоднюю ночь на Первом». Ведущими шоу станут Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе и Константин Панюшкин.
В эфире выступят Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Шаман и не только. Не обойдется и без молодых артистов, включая Люсю Чеботину, группу AY YOLA, Мари Краймбрери, Мота и Ваню Дмитриенко.
Также в эфире можно будет увидеть актеров Александра Петрова и Викторию Исакову. Они предстанут в образах мошенников Алисы и Базилио, которых сыграли в новом кинофильме «Буратино».
ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ
На телеканале «Россия» в новогоднюю ночь покажут «Новогодний голубой огонек». Главными ведущими выступят Николай Басков и Андрей Малахов. На сцене в праздничную ночь можно будет увидеть Григория Лепса, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова и других артистов. Также в «Новогоднем голубом огоньке», несмотря на «отмену» в соцсетях на фоне скандала вокруг квартирного вопроса, выступит и Лариса Долина.
Уже в Новом году телеканал «Россия» представит концерты в рамках «Песни года». Свои главные хиты 1 и 2 января 2026 года исполнят Дима Билан, Анна Асти, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова и не только. Ведущими концерта уже в 19-й раз станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
Телеканал ТНТ тоже подготовил на вечер 31 декабря музыкальную телепремьеру. Пародийный проект «Невероятные приключения Шурика» станет для зрителя путешествием сразу по нескольким культовым советским фильмам, включая картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Впрочем, не обойдется и без других отсылок.
Главные роли исполнят Тимур Батрутдинов (Шурик) и Марина Кравец (Нина). Павел Воля и Ляйсан Утяшева предстанут на экране в образах Новосельцева и Калугиной из фильма «Служебный роман». Также в проекте снимались Ирина Горбачева (Мэри Поппинс), Слава Копейкин (Сыроежкин и Электроник), Никита Кологривый (Женя Лукашин). Среди популярных исполнителей в кадре можно будет увидеть Клаву Коку, Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская), Стаса Пьеху, Полину Гагарину, Диму Билана и не только.
Новый проект дополнит линейку новогодних музыкальных фильмов канала, в которую уже входят «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и «Небриллиантовая рука».
НОВОСЕЛЬЕ И ПЕЛЬМЕНИ
В эфире телеканала НТВ вечером 31 декабря зрителей ждет «Новогоднее новоселье». Во время экскурсии по новому технологичному телекомплексу также представят музыкальные номера в стиле лучших развлекательных шоу канала.
Откроет «Новогоднее новоселье» Леонид Каневский в стилистике программы «Следствие вели». В этот вечер хитами порадуют участники шоу «Суперстар», члены жюри и участники программы «Маска». Сергей Лазарев, который возглавляет жюри «Шоу Аватар», и вовсе споет на крыше телекомплекса. Несколько песен в рамках «Новогоднего новоселья» на НТВ исполнит и Игорь Крутой.
Телеканал СТС в свою очередь представит новый выпуск «Уральских пельменей». В шоу выступят постоянные участники «Уральских пельменей»: Дмитрий Соколов, Ксения Корнева, Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев и другие.
