НЕЙРОСЕТЬ И БУРАТИНО

Удивлять зрителей начнут не 31 декабря, а накануне. Так, «Первый канал» уже вечером 30 декабря представит новогодний музыкальный фильм «Хозяйка Нейросети».

По сюжету у нейросети существует своя Хозяйка. Эту роль в фильме исполнит певица Zivert. Героиня хочет вести простую человеческую жизнь – иметь семью и отмечать праздники. Помочь осуществить желаемое ей может хакер и стример Данила, которого воплотит Лев Зулькарнаев. Этому персонажу мир людей, напротив, надоел и в канун Нового года Данила меняется местами с Хозяйкой нейросети. Так она попадает в обычный мир, а он перемещается в цифровое пространство.

В проекте зрители увидят множество артистов, которые отличились хитами в 2025 году или стали новыми героями соцсетей. Среди них Ваня Дмитриенко, Надежда и Григорий Кадышевы с ансамблем «Золотое Кольцо», группа Ay Yola, коллектив Beautiful Boys, Прохор Шаляпин, Zivert, Лев Зулькарнаев, Toxi$, Моя Мишель и не только.