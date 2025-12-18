Синоптик рассказал, какой регион встретит самый теплый Новый год

Самой холодной новогодняя ночь будет в Якутске, ожидается 40-45 градусов мороза, в Оймяконе будет еще холоднее, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Самой холодной новогодняя ночь будет в Якутске, там весь месяц очень холодный из-за антициклона. В новогоднюю ночь ожидаем там 40-45 градусов мороза, в Оймяконе будет еще холоднее, но думаю, что до 60 дело не дойдет. Что касается теплых ночей, здесь более неожиданно. Аномально теплые районы нашей страны в этом году – Магадан и Чукотка. В Магадане сейчас средняя температура превышает климатическую норму на девять градусов, в ближайшие дни там не исключено превышение на 20-25градусов. Эти процессы будут продолжаться до конца месяца, поэтому в Магадане в новогоднюю ночь будут скромные 4-9 градусов мороза. Есть вероятность, что самым теплым местом в новогоднюю ночь станет Петропавловск-Камчатский, там могут быть интенсивные дожди. А в Новороссийске могут быть морозы», - рассказал он.

В последнее время в Москву и Подмосковье новогодний снег и морозец приходил редко. Обычным явлением 31 декабря и 1 января стали оттепели, слякоть и дожди. По данным синоптиков, самые высокие температуры в новогоднюю ночь были зафиксированы в Москве в 1925 и 1973 годах. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 5,1 и плюс 4,2 градуса соответственно. А вот самой морозной оказалась новогодняя ночь 1905 года, когда температура опустилась до минус 33,6 градуса.

