Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

Предпочтения в новогодних подарках остаются стабильными на протяжении последних лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование микрофинансовой компании «Займер».

Наиболее желанными подарками оказались деньги (их хотели бы получить 31,4% опрошенных), гаджеты и электроника (20,7%), а также бытовая техника и товары для дома (13,3%). В пятёрку популярных пожеланий также вошли парфюмерия и косметика (10,1%) и мини‑путешествие (8%).

При этом подходы к времени покупки подарков различаются: 44,7% респондентов планируют приобрести их в конце декабря, рассчитывая на распродажи, тогда как 43,6% предпочли сделать покупки в первой половине месяца, чтобы избежать предпраздничных толп; уже приобрели подарки 11,7% опрошенных.

Аналитики отмечают, что россияне стремятся подходить к покупкам рационально — ищут выгодные предложения и экономят время, однако при этом не собираются сокращать бюджет на подарки близким, поскольку Новый год остаётся для них одним из важнейших праздников.

Ранее врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Буеверов рассказал, что шампанское и игристые вина являются оптимальным напитком перед обильной праздничной едой.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
