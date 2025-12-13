Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
Предпочтения в новогодних подарках остаются стабильными на протяжении последних лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование микрофинансовой компании «Займер».
Наиболее желанными подарками оказались деньги (их хотели бы получить 31,4% опрошенных), гаджеты и электроника (20,7%), а также бытовая техника и товары для дома (13,3%). В пятёрку популярных пожеланий также вошли парфюмерия и косметика (10,1%) и мини‑путешествие (8%).
При этом подходы к времени покупки подарков различаются: 44,7% респондентов планируют приобрести их в конце декабря, рассчитывая на распродажи, тогда как 43,6% предпочли сделать покупки в первой половине месяца, чтобы избежать предпраздничных толп; уже приобрели подарки 11,7% опрошенных.
Аналитики отмечают, что россияне стремятся подходить к покупкам рационально — ищут выгодные предложения и экономят время, однако при этом не собираются сокращать бюджет на подарки близким, поскольку Новый год остаётся для них одним из важнейших праздников.
Ранее врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Буеверов рассказал, что шампанское и игристые вина являются оптимальным напитком перед обильной праздничной едой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
- Власти Белоруссии объявили об амнистии еще 123 политзаключенных
- Аналитики рассказали о росте предлагаемых зарплат на производстве в России
- Крыша аквапарка загорелась в Суздале
- Сокращение объема кредиток в РФ объяснили увеличением числа банкротов
- Товарный поезд сошел с рельс после столкновения с локомотивом под Пензой
- Тренера «Динамо» Заикина избили в результате дорожного конфликта в Астрахани
- Омбудсмен Володарский призвал не отпугивать абитуриентов педвузов «жесткой» отработкой
- Китай вошел в тройку главных поставщиков косметики в Россию
- В ОП напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru