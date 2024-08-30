От Гете до Чехова: Критик Галахова назвала главные московские премьеры сентября

По словам театрального критика, проявление современных форм театра в новом сезоне можно будет встретить в постановках театра «Сатирикон» и театра имени Евгения Вахтангова.

«Высокие художественные требования всегда есть в театре «Сатирикон», возглавляемым Константином Райкиным. Сентябрьскую премьеру «Как Фауст ослеп» представит Сергей Тонышев, это режиссер, о котором говорят, который вызывает интерес у профессиональных критиков. В первый месяц осени заявлено три показа, думаю, зрителей ждут современный театр и современное размышление. Много ожиданий в новом сезоне и от театра Вахтангова, который возглавляют мощный инициативный директор Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев. В театре шесть сцен, огромное количество премьер, но я бы выделила «Идиота» в постановке Владислава Наставшева. Это тоже режиссер, мыслящий современными формами театра. Его премьера спектакля «Повесть о Сонечке» была замечена и интересна. Мощнейшая труппа Вахтанговского театра, одна из самых сильных с точки зрения актерского состава. Ожидаем, как актер Сергей Маковецкий сыграет в "Идиоте"», - заявила она.

Тем, кто хочет познакомиться со взглядом молодого поколения на театр, Галахова посоветовала в новом сезоне посетить и театр на Таганке.

«Директор театра Ирина Апексимова сама актриса, которая закончила школу-студию МХАТ и работала в художественном театре. Она одна из первых поняла, что наблюдается кризис режиссуры и сделала ставку на молодежь. В год в театре на Таганке выходит по 12 премьер. Сейчас заявлена премьера Александра Корпушина по хорошей пьесе Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Корпушин – молодой режиссер, который постоянно обращается к советскому репертуару, «Чужой ребенок» тоже советская комедия. Режиссеру важен человеческий сентиментальный флер и театр простых чувств. В прошлом году мы вместе с молодыми студентами-театроведами из ГИТИС посмотрели все премьеры на Таганке. Я была очень удивлена, ведь даже на лабораторные работы там полные залы. Тем, кто хочет увидеть и почувствовать представления молодого поколения о театре, стоит обратить внимание именно на театре на Таганке», - сообщила она.