От Гете до Чехова: Критик Галахова назвала главные московские премьеры сентября
Театр «Студия театрального искусства», «Сатирикон», МХТ им. А. П. Чехова и Малый театр подготовили к новому сезону премьеры, на которые театралы столицы возлагают особые надежды, сказала НСН Ольга Галахова.
В репертуаре ряда театров Москвы в сентябре появятся новые интересные спектакли, также театральные критики заинтригованы программой учреждений культуры, в которых летом 2024 года произошли кадровые перестановки. Об этом в интервью НСН рассказала театральный критик Ольга Галахова.
В предстоящем сезоне московских зрителей ждет более 200 премьер. Собеседница НСН посоветовала начать сентябрь с новой постановки знаменитой чеховской комедии в театре «Студия театрального искусства».
«Я всегда скептически отношусь к количественному показателю. Также я лично связываю развитие современного театра с режиссерами. С моей точки зрения, театров в Москве значительно больше, чем режиссерских имен и индивидуальностей. Наиболее ожидаемой премьерой сезона для меня станет спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов!» в театре «Студия театрального искусства», режиссером которого выступил Сергей Женовач. В прошлом сезоне он представил блистательный «Мандат», новая премьера также станет важным событием. Это один из немногих режиссеров во главе театра, у которого есть художественная программа. Имена такого плана в современном театре истончаются. Это вызывает определенную тревогу, поскольку именно с режиссурой связано развитие театра», - сообщила она.
По словам театрального критика, проявление современных форм театра в новом сезоне можно будет встретить в постановках театра «Сатирикон» и театра имени Евгения Вахтангова.
«Высокие художественные требования всегда есть в театре «Сатирикон», возглавляемым Константином Райкиным. Сентябрьскую премьеру «Как Фауст ослеп» представит Сергей Тонышев, это режиссер, о котором говорят, который вызывает интерес у профессиональных критиков. В первый месяц осени заявлено три показа, думаю, зрителей ждут современный театр и современное размышление. Много ожиданий в новом сезоне и от театра Вахтангова, который возглавляют мощный инициативный директор Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев. В театре шесть сцен, огромное количество премьер, но я бы выделила «Идиота» в постановке Владислава Наставшева. Это тоже режиссер, мыслящий современными формами театра. Его премьера спектакля «Повесть о Сонечке» была замечена и интересна. Мощнейшая труппа Вахтанговского театра, одна из самых сильных с точки зрения актерского состава. Ожидаем, как актер Сергей Маковецкий сыграет в "Идиоте"», - заявила она.
Тем, кто хочет познакомиться со взглядом молодого поколения на театр, Галахова посоветовала в новом сезоне посетить и театр на Таганке.
«Директор театра Ирина Апексимова сама актриса, которая закончила школу-студию МХАТ и работала в художественном театре. Она одна из первых поняла, что наблюдается кризис режиссуры и сделала ставку на молодежь. В год в театре на Таганке выходит по 12 премьер. Сейчас заявлена премьера Александра Корпушина по хорошей пьесе Василия Шкваркина «Чужой ребенок». Корпушин – молодой режиссер, который постоянно обращается к советскому репертуару, «Чужой ребенок» тоже советская комедия. Режиссеру важен человеческий сентиментальный флер и театр простых чувств. В прошлом году мы вместе с молодыми студентами-театроведами из ГИТИС посмотрели все премьеры на Таганке. Я была очень удивлена, ведь даже на лабораторные работы там полные залы. Тем, кто хочет увидеть и почувствовать представления молодого поколения о театре, стоит обратить внимание именно на театре на Таганке», - сообщила она.
Влияние молодых театральных деятелей, по словам собеседницы НСН, будет заметно и в других театрах столицы. Так МХТ им. А. П. Чехова планирует удивить зрителя «черной комедией», а Малый театр представит новое прочтение пьесы Александра Островского.
«Обратила бы внимание и на МХТ им. А. П. Чехова режиссера Николая Рощина, биография которого разворачивается между Москвой и Петербургом. Он был в Александринском театре, а сейчас готовится представить в сентябре премьеру по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Главную роль в этом спектакле исполнит актер Александринского театра Иван Волков. Николай Рощин тоже принадлежит к группе режиссеров-лидеров своего поколения, потому премьера может быть интересной. Нельзя не отметить и один из бастионов нашей театральной культуры – Малый театр. Долгое время он был закрыт, и возможно, справедливо, от современных тенденций. После ухода из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина руководство сменилось. Молодые режиссеры в прошлом году провели в театре первую лабораторию «Постигаем Островского», по результатам которой в сентябре будет представлен спектакль «Бесприданница». Новое веяние в Малом театре заслуживает внимания», - пояснила она.
В конце сентября зрителям стоит обратить внимание на еще одно значимое событие - Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова. Галахова отметила, что в программе заявлено множество необычных постановок.
«Кукольный театр у нас в стране развивается в каких-то аспектах даже более интересно, чем драматический. В программе фестивале представлен кукольный театр из Мексики, Белоруссии. К слову, там кукольный театр очень сильный, не случайно многие руководители наших театров приглашают режиссеров из Белоруссии к нам. Потом эти спектакли входят в «Золотую Маску», отмечаются профессиональным сообществом. Фестиваль кукольных театров в театре Образцова, как и сам театр Образцова чрезвычайно интересен, недооценен до конца», - рассказала Галахова.
Многого ждет театральное сообщество и от театров, в которых летом 2024 года произошли кадровые перестановки.
«В этом сезоне можно отметить много новых назначений. Интересно, каким теперь будет театр Романа Виктюка (сменил название на «Театр – Сцена «Мельников». – прим. НСН) при Константине Богомолове, который теперь возглавляет два театра. Владимир Машков вошел в "Современник", также теперь возглавляет два театра. Александр Лазарев теперь главный режиссер театра Российской армии. Будем надеяться, что новые назначения будут художественно оправданы. Сейчас говорить о чем-то рано, прошло несколько месяцев, тем более обновление происходило в летний период. Театральная общественность подождет полгода-год, чтобы узнать, какими будут программы. Также ждем, что будет в театре Российской армии помимо обиженных артистов. Все-таки ждем не скандалов, а художественных решений», - подытожила она.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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