Театр на Трубной откроет новый сезон спектаклем «Дама с камелиями»

В Москве Театр на Трубной (до 2023 года — Школа современной пьесы) 6 сентября откроет 36-й сезон премьерой спектакля «Дама с камелиями» в постановке художественного руководителя Дмитрия Астрахана, сообщает «Российская газета».

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По словам худрука, выбор материала полностью отвечает сегодняшним целям театра.

«На сцене нужна хорошая литература, артисты должны решать серьезные творческие задачи, а выбранный материал не должен "воевать" со стилистикой зала», - заявил Астрахан.

Главную роль Маргариты Готье исполнит Валерия Ланская. В спектакле также заняты – Александр Галибин, Сухраб Хайлобеков и другие артисты.

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Астрахан также рассказал и о новых постановках, премьера которых состоится в предстоящем театральном сезоне.

«Это - "Свадьбы Кречинского" Александра Сухово-Кобылина, спектакль "Цилиндр" по пьесе Эдуардо де Филиппо, Мольеровский "Дон Жуан"», - рассказал худрук.

Он также пообещал и постановку нескольких современных пьес.

Ранее стало известно, что Малый театр откроет новый сезон «Ревизором», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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