Театр на Трубной откроет новый сезон спектаклем «Дама с камелиями»
В Москве Театр на Трубной (до 2023 года — Школа современной пьесы) 6 сентября откроет 36-й сезон премьерой спектакля «Дама с камелиями» в постановке художественного руководителя Дмитрия Астрахана, сообщает «Российская газета».
По словам худрука, выбор материала полностью отвечает сегодняшним целям театра.
«На сцене нужна хорошая литература, артисты должны решать серьезные творческие задачи, а выбранный материал не должен "воевать" со стилистикой зала», - заявил Астрахан.
Главную роль Маргариты Готье исполнит Валерия Ланская. В спектакле также заняты – Александр Галибин, Сухраб Хайлобеков и другие артисты.
Астрахан также рассказал и о новых постановках, премьера которых состоится в предстоящем театральном сезоне.
«Это - "Свадьбы Кречинского" Александра Сухово-Кобылина, спектакль "Цилиндр" по пьесе Эдуардо де Филиппо, Мольеровский "Дон Жуан"», - рассказал худрук.
Он также пообещал и постановку нескольких современных пьес.
Ранее стало известно, что Малый театр откроет новый сезон «Ревизором», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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