Поход в театр возглавил рейтинг популярных видов культурного досуга у россиян
Самым предпочтительным вариантом культурного досуга для россиян является поход в театр. Согласно результатам опроса МТС Live, который имеется в распоряжении НСН, об этом заявили 21,3% респондентов.
Второе место в топе заняли музыкальные концерты - их выбрали 17,4% опрошенных. В ТОП-5 также вошли походы в кино (15,3%), посещение юмористических выступлений (14,4%) и музеев (11,3%).
Кроме того, в рейтинг популярных видов культурного досуга попали спортивные мероприятия (9,9%), экскурсии по городу (7,5%) и лекции (2,9%).
«Распределение зрительских предпочтений обусловлено множеством факторов... Результаты опроса безусловно связаны и с состоянием индустрии развлечений», – указал директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 1200 россиян из всех регионов страны. Большинство из них заявили, что культурно отдыхают раз в месяц и тратят на это от трех до пяти тысяч рублей.
Ранее Театр Сатиры объявил, что откроет новый сезон комедией Н.В. Гоголя «Игроки», премьера намечена на 1 и 2 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru