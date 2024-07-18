Поход в театр возглавил рейтинг популярных видов культурного досуга у россиян

Второе место в топе заняли музыкальные концерты - их выбрали 17,4% опрошенных. В ТОП-5 также вошли походы в кино (15,3%), посещение юмористических выступлений (14,4%) и музеев (11,3%).

Кроме того, в рейтинг популярных видов культурного досуга попали спортивные мероприятия (9,9%), экскурсии по городу (7,5%) и лекции (2,9%).

«Распределение зрительских предпочтений обусловлено множеством факторов... Результаты опроса безусловно связаны и с состоянием индустрии развлечений», – указал директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1200 россиян из всех регионов страны. Большинство из них заявили, что культурно отдыхают раз в месяц и тратят на это от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее Театр Сатиры объявил, что откроет новый сезон комедией Н.В. Гоголя «Игроки», премьера намечена на 1 и 2 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».