Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского

По словам художественного руководителя Евгения Писарева, это связано с масштабным ремонтом здания театра на Тверском бульваре.

«Всего на сцене Театра имени Вахтангова будет показано шесть самых ярких спектаклей», - подчеркнул Писарев.

Откроет сезон спектакль «Мадам Рубинштейн» с Верой Алентовой в главной роли. Затем два дня подряд будет идти «Зойкина квартира». В главной роли - Александра Урсуляк. Этот спектакль получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма».

Ранее Владимир Машков заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

