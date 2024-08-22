Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского
Московский Театр имени А. С. Пушкина откроет новый сезон 2 сентября на сцене Вахтанговского театра, сообщает «Российская газета».
По словам художественного руководителя Евгения Писарева, это связано с масштабным ремонтом здания театра на Тверском бульваре.
«Всего на сцене Театра имени Вахтангова будет показано шесть самых ярких спектаклей», - подчеркнул Писарев.
Откроет сезон спектакль «Мадам Рубинштейн» с Верой Алентовой в главной роли. Затем два дня подряд будет идти «Зойкина квартира». В главной роли - Александра Урсуляк. Этот спектакль получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма».
Ранее Владимир Машков заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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