В Центральном музее казачества покажут уникальные клинки и знамена
Уникальное оружие добытое в бою и наградные знамена, жалованные грамоты московских царей и георгиевское оружие императоров, Центральный музей казачества совсем скоро покажет, как из вольного сообщества людей казачество стало служивым сословием на границах империи, рассказал в эфире НСН Григорий Зубенко...
25 июня новый Центральный музей российского казачества откроется в Москве уникальными выставками, где представит уникальные казачьи артефакты. Один из авторов экспозиции, старший научный сотрудник ЦМРК Григорий Зубенко рассказал в эфире НСН об исторических сокровищах, которые долгие годы скрывались в российских запасниках, а теперь увидят свет в Центральном музее российского казачества.
Новое структурное подразделение Государственного исторического музея - Центральный музей российского казачества разместили в старинном московском особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года находилось Дворцовое ведомство. Государственный исторический музей располагает большим количеством уникальных экспонатов, связанных с историей казачества, более 800 из которых впервые соберут в залах нового филиала. Экспозиция будет состоять из 16 залов, где представят историю всех казачьих войск, гвардейских формирований Российской императорской армии. Зубенко рассказал НСН, что большая часть экспозиции будет отдана наградному и уникальному оружию.
«В первых залах экспозиции представлено оружие, добытое в бою, трофейное, наградное, заказное – это все индивидуальные вещи, среди них есть совершенно уникальные образцы. Ведь, государство лишь в XIX веке стандартизировало оружие казаков, сделало его образцовым. Казачьи шашки, которые изготавливались на государственных заводах в Златоусте, в Туле, Нижнем Новгороде и других фабриках и заводах собраны на отдельной витрине, посвященной образцовому казачьему вооружению империи. Отдельно представлены казачьи награды. Из самых древних - жалованные сабли и жалованные ковши. В Историческом музее хранится самая большая в России коллекция таких ковшей, а у нас в экспозиции будет представлено сразу шесть жалованных ковшей для казачьей старшины. Также будут представлены сабли, которые жаловали цари и императоры войсковым атаманам», - пояснил Григорий Зубенко.
По словам старшего научного сотрудника ЦМРК, экспозиция покажет как казачество и государство влияли и изменяли друг друга.
«Наш музей расположен на пересечении Большого Левшинского и Денежного переулков, неподалеку от станции метро Смоленская. Экспозиция, рассказывающая историю казачества вплоть до наших дней, расположена на двух этажах здания. Основной экспозиционный этаж рассказывает историю казачества с XV века и до 1917 года, когда решением молодой советской власти все сословия были ликвидированы, в том числе и казачьи. Цель нашего музея - показать то, как казачество из вольного сообщества людей, которые жили на границах, становилось сословием - особой категорией граждан со своими правами и обязанностями. Это был взаимный процесс влияния государства на казаков и обратное влияние казаков на государство. Мы это показываем, в том числе, с помощью уникальных образцов вооружения», - сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что в музее будут представлены знамена и жалованные грамоты.
«Еще один способ, которым мы показываем процесс интеграции казаков в военную структуру Российской империи - это обмундирование. У нас достаточно большая коллекция образцов военной формы. Говоря о наградах, стоит отметить, что у нас есть совершенно уникальные вещи, настоящие шедевры, такие как коллективные награды – казачьи знамена. Будут представлены как юбилейные знамена, которые давались войскам в честь юбилеев, так и георгиевские знамена, которые выдавались тогда, когда вся сотня или весь полк отличился, например, в войне против Японии. Также у нас будут представлены жалованные грамоты», - указал собеседник НСН.
Но не только оружие будет представлено в масштабной экспозиции - посетители смогут увидеть и атрибуты мирной казачьей жизни.
«Слава казачества ковалась в войнах. Казаки известны на всю Европу, в первую очередь, как прекрасные всадники, как люди, которые дошли до Парижа и произвели там фурор в 1813 году. Но, тем не менее, у нас будет отдельный зал, посвященный мирной, станичной жизни и вообще роли женщины. Будет представлен женский традиционный костюм, так называемая «парочка». Музей еще не открылся, а уже нам уже передают в дар различные экспонаты потомки казаков, так к нам попал сундук казака из терского войска. Также в дар из иммиграции передали полковое знамя одного из конных полков Уральского войска, вывезенное в эмиграцию во время гражданской войны», - заключил Зубенко и пригласил всех обязательно посетить новый музей казачества.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что казачество нуждается в собственных музеях, чтобы не допустить искажения истории и увековечить воинский подвиг современных казаков, как это пытаются сделать недоброжелатели.
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