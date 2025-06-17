Но не только оружие будет представлено в масштабной экспозиции - посетители смогут увидеть и атрибуты мирной казачьей жизни.



«Слава казачества ковалась в войнах. Казаки известны на всю Европу, в первую очередь, как прекрасные всадники, как люди, которые дошли до Парижа и произвели там фурор в 1813 году. Но, тем не менее, у нас будет отдельный зал, посвященный мирной, станичной жизни и вообще роли женщины. Будет представлен женский традиционный костюм, так называемая «парочка». Музей еще не открылся, а уже нам уже передают в дар различные экспонаты потомки казаков, так к нам попал сундук казака из терского войска. Также в дар из иммиграции передали полковое знамя одного из конных полков Уральского войска, вывезенное в эмиграцию во время гражданской войны», - заключил Зубенко и пригласил всех обязательно посетить новый музей казачества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что казачество нуждается в собственных музеях, чтобы не допустить искажения истории и увековечить воинский подвиг современных казаков, как это пытаются сделать недоброжелатели.

