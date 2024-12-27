«Побывали свыше 43 тысяч!»: Более 18 тысяч казаков сейчас находятся на СВО
На сегодняшний день свыше 18 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«В целом, на данный момент в СВО принимает участие более 18 тысяч казаков, а с учетом ротации приняло участие более 43 тысяч казаков, в составе 25 сформированных добровольческих казачьих подразделений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил, Росгвардии, других формирований, а также в рамках частичной мобилизации. Также в СВО приняло участие более 250 атаманов всех уровней. В настоящее время атаман Сибирского войскового казачьего общества, герой России, Тимошенко Андрей Станиславович является командиром добровольческой казачьей штурмовой бригады «Сибирь» добровольческого штурмового корпуса», - сказал Кузнецов.
По его словам, общая численность Всероссийского казачьего общества составляет более 143 тысяч человек, более 115 тысяч из которых добровольно приняли обязательства по несению государственной и иной службы.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил НСН, что Россия восстановит былую славу запорожских казаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru