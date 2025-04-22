Казаки отбили украинский десант на Кинбурнской косе в Пасхальное перемирие
Казаки в праздник Пасхи проводили церковные службы прямо на линии фронта, рассказал НСН казачий депутат Виктор Водолацкий.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия попытались высадиться на Кинбурнскую косу на границе Херсонской и Николаевской областей, но казаки бригады «Дон» отбили натиск противника, рассказал в эфире НСН депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
В Минобороны России ранее сообщили, что было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. За время перемирия украинская сторона применила 90 беспилотников самолетного типа, восемь из которых - вне зоны спецоперации. Водолацкий отметил, что нарушения пасхального перемирия регулярно фиксировались на участках фронта, где находились казаки.
«Бригада «Дон» уже долгое время защищает Кинбурнскую косу. Морская пехота ВСУ и наемники не один раз пытались высадиться на косу и занять ее, однако благодаря подвигам казаков ВСУ в лучшем случае удавалось только высадиться на берег, а дальше их ликвидировали. Кинбурнская коса – важный стратегический объект для России. В часы пасхального перемирия мы выдержали вероломный натиск и сохранили спокойствие, выполняя приказ президента. Именно там, где находились казачьи подозрения, мы фиксировали неоднократное нарушение перемирия с украинской стороны. Для них этот святой праздник ничего не значит, потому что на Украине сегодня уничтожаются православие и православные святыни», - сказал собеседник НСН.
По словам Водолацкого, на Пасху казаки несли службу на всех участках фронта, где к ним, прямо на передовую приезжали бригадные священники, чтобы провести Пасхальное богослужение
"В великий праздник Христового воскресения казаки были на боевом посту. Казачьи бригады «Дон», «Терек», «Сибирь», отряды «Егорлык», «Маныч», «Сымла» и «СКИФ», как и многие другие подразделения, сегодня находятся непосредственно на линии боевого столкновения. Подразделения «Сибирь», «Терек» и «Волга» находятся, например, в районе Часова Яра. Они штурмуют подразделения ВСУ, которые окопались в самом городе и вокруг него. Мы постарались доставить пасхальные куличи в каждое казачье подразделение», - рассказал казачий генерал.
Ранее командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал в эфире НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.
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