Шолохов: «Музей казачества нужен для защиты истории России!»

По его словам, экспонаты в музеях хороши тем, что их смысл нельзя исказить, как сегодня пытаются поступить с некоторыми историческими периодами.

«Экспонат - это факт, который иллюстрирует историю, это материал, с которым невозможно поспорить. Музей дает нам право говорить о нашей истории, о истории свершений России. Ведь, любой текст можно править, мы видим, насколько "успешно" это порой делается. К примеру, как сейчас активно переписывают историю Великой отечественной войны. Однако если взять итоговые документы, подписанные представителями Германии, России, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, то все становится понятно, кто какое положение занимал и так далее», - заключил Шолохов.

Ранее ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Арсений Миронов рассказал в эфире НСН, что казачий бакалавриат крайне востребован среди молодежи.

