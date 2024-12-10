Шолохов: «Музей казачества нужен для защиты истории России!»
Казачество - исторический феномен, который нуждается не только в отдельном музее, но и серьезном осмыслении, заявил в эфире НСН Александр Шолохов.
Казачество нуждается в собственных музеях, чтобы не допустить искажения истории и увековечить воинский подвиг современных казаков, как это пытаются сделать недоброжелатели, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
В первом полугодии 2025 года в Москве откроется Центральный музей российского казачества. Музей станет частью комплекса Государственного исторического музея и разместится в особняке в Большом Левшинском переулке, где до революции 1917 года располагалось Дворцовое ведомство. Шолохов указал на феномен казачества, который актуален и сегодня.
«Когда речь заходит о казачестве, люди в первую очередь вспоминают о донских и кубанских казаках, однако все забывают о том, что казачьих войск было около 11 тысяч. Казаки фактически были пограничной линией России по земле. Казачьи войска - совершенно уникальный исторический феномен, который характеризуется тем, что это были постоянные пограничные войска, которые оседло жили на месте несения службы и сами себя обеспечивали. Казак - это не только воин, это еще и хлебороб - человек, который своими руками зарабатывал свой хлеб. В общем-то, Лев Николаевич Толстой кратко и емко, в свое время сказал, что Россия породила казачество, а казачество создало Россию. Мы знаем, сколько с казаками и с их походами связано помимо воинских свершений, еще и открытий в той же самой Сибири», - отметил Шолохов.
Он подчеркнул, что музеи регулярно пополняют свои фонды и не являются застывшим явлением.
«Феномен казачества заслуживает не просто отдельного музея, а серьезнейшего осмысления и с точки зрения исторического культурного наследия, и с точки зрения тех уроков, которые этот феномен нам дает сегодня. Любой музей не является застывшим явлением, он живет тем, что пополняет свои фонды. Любой музей - это живой организм. В том смысле, что у него своя собственная история, связанная прежде всего с серьезным формированием коллекции и ее научным осмыслением», - сказал собеседник НСН.
По его словам, экспонаты в музеях хороши тем, что их смысл нельзя исказить, как сегодня пытаются поступить с некоторыми историческими периодами.
«Экспонат - это факт, который иллюстрирует историю, это материал, с которым невозможно поспорить. Музей дает нам право говорить о нашей истории, о истории свершений России. Ведь, любой текст можно править, мы видим, насколько "успешно" это порой делается. К примеру, как сейчас активно переписывают историю Великой отечественной войны. Однако если взять итоговые документы, подписанные представителями Германии, России, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, то все становится понятно, кто какое положение занимал и так далее», - заключил Шолохов.
Ранее ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) Арсений Миронов рассказал в эфире НСН, что казачий бакалавриат крайне востребован среди молодежи.
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