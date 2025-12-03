В Волгограде задержан блогер, подозреваемый в крупном вымогательстве
Следственные органы Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела против местного блогера, которого подозревают в систематическом вымогательстве крупных сумм у предпринимателей и руководителей организаций. По версии следствия, фигурант требовал деньги за отказ от публикации компрометирующих материалов.
В региональном управлении СК указали, что противоправная схема, по предварительным данным, действовала с 2020 года. За «неразглашение» негативной информации подозреваемый, как утверждается, запрашивал от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.
Одним из эпизодов следствие называет совместные действия блогера и владельца Telegram-канала, который сам проходит по делу о вымогательстве и публичной реабилитации нацизма и уже арестован. Следователи считают, что вместе они добились выплаты 6 миллионов рублей от одного из предпринимателей, угрожая распространением порочащих сведений. В другом случае коммерсант отказывался выполнять их требования.
Подозреваемый блогер задержан, уточнили в СК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, передает «Радиоточка НСН».
