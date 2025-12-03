Собянин заявил, что Москве важнее мнение жителей, чем Уиткоффа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти ориентируются прежде всего на мнение москвичей, а не на оценки зарубежных гостей. Так он в эфире ТВЦ отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который во время визита в российскую столицу назвал ее «удивительным» городом.

По словам Собянина, иностранные представления о том, в каких условиях должна жить Москва, нередко носят стереотипный характер. Глава города подчеркнул, что для него и команды важнее восприятие самого городского сообщества.