Собянин заявил, что Москве важнее мнение жителей, чем Уиткоффа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти ориентируются прежде всего на мнение москвичей, а не на оценки зарубежных гостей. Так он в эфире ТВЦ отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который во время визита в российскую столицу назвал ее «удивительным» городом.

По словам Собянина, иностранные представления о том, в каких условиях должна жить Москва, нередко носят стереотипный характер. Глава города подчеркнул, что для него и команды важнее восприятие самого городского сообщества.

Мэр напомнил, что столица стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах. В 2025 году Москва стала второй в мировом индексе «умных городов» от Kept, уступив Сингапуру лишь 0,1 балла.

Помимо этого, согласно данным ООН, она входит в число 50 ведущих инновационных кластеров мира по версии глобального инновационного индекса ВОИС, передает «Радиоточка НСН».

