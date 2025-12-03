Собянин заявил, что Москве важнее мнение жителей, чем Уиткоффа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти ориентируются прежде всего на мнение москвичей, а не на оценки зарубежных гостей. Так он в эфире ТВЦ отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который во время визита в российскую столицу назвал ее «удивительным» городом.
По словам Собянина, иностранные представления о том, в каких условиях должна жить Москва, нередко носят стереотипный характер. Глава города подчеркнул, что для него и команды важнее восприятие самого городского сообщества.
Мэр напомнил, что столица стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах. В 2025 году Москва стала второй в мировом индексе «умных городов» от Kept, уступив Сингапуру лишь 0,1 балла.
Помимо этого, согласно данным ООН, она входит в число 50 ведущих инновационных кластеров мира по версии глобального инновационного индекса ВОИС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-сенатор рассказал, почему медсестры бегут из профессии
- Аналитик спрогнозировал возврат доллара к 80 рублям к концу 2025 года
- США изучают опыт России при подготовке к ЧМ-2026
- Собянин исключил запрет самокатов и заявил о необходимости «наведения порядка»
- Без хмеля не сумели: Россия на 95% зависит от сырья для производства пива
- Булыкин уверен, что болельщики «Локомотива» простят Баринова за переход в ЦСКА
- Медведев получил премию «Юрист года» за вклад в развитие государства и права
- Собянин заявил, что Москве важнее мнение жителей, чем Уиткоффа
- Минобороны сообщило о перехвате четырех украинских дронов над двумя регионами
- Психиатр назвал смерть Ксении Качалиной трагедией длительного алкоголизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru