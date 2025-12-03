По его словам, предсказать, как сложится карьера Баринова в ЦСКА, сейчас невозможно.

«Сможет ли Баринов действительно усилить армейский клуб, играть в ЦСКА на том же уровне, который у него сейчас, узнаем только со временем. Есть много примеров, когда люди переходили в другие клубы, причем топ-футболисты, и ничего там не могли показать, и карьера шла на убыль. Конечно же, такие случаи тоже есть, но также есть и случаи, когда с переходом в новую команду и чемпионство выигрывали, поэтому всё индивидуально. Предсказать, как сложится судьба Баринова в новом клубе, невозможно», - добавил экс-нападающий сборной России.

Ранее стало известно, что экс-игрок «Локомотива» и «Ростова» Каньенда жив, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Каньенда проходит лечение от рака печени в Великобритании, а телеканал Luntha Television сначала сообщил о его смерти, потом опроверг эту информацию.

