Булыкин уверен, что болельщики «Локомотива» простят Баринова за переход в ЦСКА
Предсказать, как сложится судьба Баринова в новом клубе невозможно, заявил в беседе с НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
В «Локомотиве» недоработали, если игрок сборной, капитан и лидер команды может уйти бесплатно, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Булыкин считает, что ничего страшного нет в том, что Баринов намерен перейти в стан принципиальных соперников «Локомотива».
«В «Локомотиве» недоработали, если игрок сборной, капитан и лидер команды может уйти бесплатно, но такое случается. Килиан Мбаппе бесплатно переходил и Лионель Месси. В данном случае весь вопрос в самом футболисте, как он распоряжается своей карьерой. По поводу перехода Баринова в стан принципиальных соперников - до него куча футболистов переходила в стан более злейших соперников, например, из «Спартака» в «Зенит», поэтому ничего страшного в этом нет. Я сам переходил из стана настолько злейших врагов, что хуже быть не может, когда даже болельщиков соперника не пускали на домашние стадионы принимающих команд. Это были «Аякс» и «Ден Хааг». Я всё это знаю на себе, но если футболист хорошо относится к своей работе, то все ему прощают и всё понимают. Учитывая, что Баринов игрок сборной, то здесь, я думаю, таких моральных проблем не будет, а больше финансовые. Сколько он стоит, сколько будет получать и тому подобное, но - это уже решать самому футболисту и его агенту», - считает Булыкин.
По его словам, предсказать, как сложится карьера Баринова в ЦСКА, сейчас невозможно.
«Сможет ли Баринов действительно усилить армейский клуб, играть в ЦСКА на том же уровне, который у него сейчас, узнаем только со временем. Есть много примеров, когда люди переходили в другие клубы, причем топ-футболисты, и ничего там не могли показать, и карьера шла на убыль. Конечно же, такие случаи тоже есть, но также есть и случаи, когда с переходом в новую команду и чемпионство выигрывали, поэтому всё индивидуально. Предсказать, как сложится судьба Баринова в новом клубе, невозможно», - добавил экс-нападающий сборной России.
Ранее стало известно, что экс-игрок «Локомотива» и «Ростова» Каньенда жив, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН». Каньенда проходит лечение от рака печени в Великобритании, а телеканал Luntha Television сначала сообщил о его смерти, потом опроверг эту информацию.
