«Развитие хмелеводства — одна из ключевых задач нашей ассоциации, а также всей пивоваренной индустрии. Отрасль все еще находится в критической зависимости от импортного сырья. Несмотря на положительную динамику, пока российские хмелеводы способны закрывать не более 5-7% потребностей российской пивоваренной отрасли. Восстановление до приемлемых уровней — это сложный процесс, который потребует 7-10 лет интенсивной работы бизнеса, научных учреждений и государства», - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что решение проблемы импортозамещения сырья в отрасли невозможно без государственной поддержки.

«Проблема заключается не только в наращивании объемов производимого в России хмеля, но и в селекции широкого спектра его сортов. Отдельные горькие подвиды хмеля в стране пока не выращиваются. Внедрение этих сортов в российское агропроизводство требует значительных инвестиций и специальных знаний. Отметим, что решение данного вызова невозможно без государственной поддержки. Мы благодарны министерству сельского хозяйства за поддержку хмелеводческих проектов в стране. Сейчас, в частности, предоставляются субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе хмельниками. Позитивным драйвером послужило бы расширение мер поддержки, в том числе, для самих пивоваров в части развития ими собственных инвестиционных программ по направлению импортозамещения сырья», - заключил собеседник НСН.

