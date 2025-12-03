Без хмеля не сумели: Россия на 95% зависит от сырья для производства пива
Вячеслав Мамонтов заявил НСН, что решение проблемы импортозамещения сырья в отрасли невозможно без государственной поддержки.
Российские хмелеводы способны закрывать не более 5-7% потребностей российской пивоваренной отрасли, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.
«Балтика» подала заявку на регистрацию товарного знака «Балтика-Агро», пишут «Известия». Пивовары создают бренд для дочернего предприятия, которое реализует проект по выращиванию хмеля в Чувашии, рассказал представитель компании. Таким образом «Балтика» осуществляет стратегию импортозамещения сырья для производства пива. Сейчас около 95% хмеля, используемого в России, закупается за рубежом.
«Развитие хмелеводства — одна из ключевых задач нашей ассоциации, а также всей пивоваренной индустрии. Отрасль все еще находится в критической зависимости от импортного сырья. Несмотря на положительную динамику, пока российские хмелеводы способны закрывать не более 5-7% потребностей российской пивоваренной отрасли. Восстановление до приемлемых уровней — это сложный процесс, который потребует 7-10 лет интенсивной работы бизнеса, научных учреждений и государства», - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что решение проблемы импортозамещения сырья в отрасли невозможно без государственной поддержки.
«Проблема заключается не только в наращивании объемов производимого в России хмеля, но и в селекции широкого спектра его сортов. Отдельные горькие подвиды хмеля в стране пока не выращиваются. Внедрение этих сортов в российское агропроизводство требует значительных инвестиций и специальных знаний. Отметим, что решение данного вызова невозможно без государственной поддержки. Мы благодарны министерству сельского хозяйства за поддержку хмелеводческих проектов в стране. Сейчас, в частности, предоставляются субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, в том числе хмельниками. Позитивным драйвером послужило бы расширение мер поддержки, в том числе, для самих пивоваров в части развития ими собственных инвестиционных программ по направлению импортозамещения сырья», - заключил собеседник НСН.
Россияне переходят на экзотический алкоголь, потому что меняется география поставок на фоне санкций, а молодое поколение избегает консерватизма, заявил ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
