В Госдуме допустили наступление России на Одессу и Николаев





Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что российские войска теоретически могут перейти к активным действиям на юге Украины и взять под контроль Одессу и Николаев. Так он отреагировал на слова президента Владимира Путина, который назвал пиратством атаки ВСУ на российские танкеры у берегов Турции и предупредил о последствиях, включая возможность лишить Украину выхода к морю.

По оценке депутата, в текущих сводках о ходе спецоперации Херсонское направление упоминается редко, что, по его мнению, говорит о сознательной паузе в действиях российских сил.