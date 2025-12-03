В Госдуме допустили наступление России на Одессу и Николаев
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что российские войска теоретически могут перейти к активным действиям на юге Украины и взять под контроль Одессу и Николаев. Так он отреагировал на слова президента Владимира Путина, который назвал пиратством атаки ВСУ на российские танкеры у берегов Турции и предупредил о последствиях, включая возможность лишить Украину выхода к морю.
По оценке депутата, в текущих сводках о ходе спецоперации Херсонское направление упоминается редко, что, по его мнению, говорит о сознательной паузе в действиях российских сил.
Журавлев утверждает, что при необходимости Москва способна развернуть наступление на Одессу и Николаев, поскольку это последние крупные города Украины на черноморском побережье. Он подчеркнул, что близость Крыма позволяет сосредоточить значительную группировку и действовать как на суше, так и с моря.
Парламентарий заявил, что заявление президента не является риторикой и, как он выразился, должно быть воспринято украинской стороной всерьез, передает «Радиоточка НСН».
