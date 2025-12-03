Москва передала США «сценарную заготовку» на ближайшие месяцы по Украине

Россия в ходе визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера передала Вашингтону «сценарную заготовку» — прогноз событий на пять-шесть месяцев вперед в случае отсутствия мирных договоренностей. Об этом ОТР заявил политолог Сергей Станкевич, отметив, что теперь американской стороне предстоит «домашняя серьезная работа».

По словам Станкевича, именно этот пакет стал ключевым итогом почти пятичасовых переговоров в Кремле. Российская сторона, указал он, продемонстрировала делегации, «что именно будет происходить» в ближайшей перспективе, если соглашение не удастся достигнуть сейчас. Эксперт охарактеризовал комплект материалов как минимальный критический набор «ультимативного характера», с которым Уиткофф и Кушнер и отправились в Вашингтон. Пока администрация Дональда Трампа будет разбирать предложения, «фронт будет двигаться» в пользу России, подчеркнул политолог. Остальные обстоятельства визита, по словам эксперта, лишь задавали рамку для передачи этого пакета.