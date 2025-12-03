Москва передала США «сценарную заготовку» на ближайшие месяцы по Украине
Россия в ходе визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера передала Вашингтону «сценарную заготовку» — прогноз событий на пять-шесть месяцев вперед в случае отсутствия мирных договоренностей. Об этом ОТР заявил политолог Сергей Станкевич, отметив, что теперь американской стороне предстоит «домашняя серьезная работа».
По словам Станкевича, именно этот пакет стал ключевым итогом почти пятичасовых переговоров в Кремле. Российская сторона, указал он, продемонстрировала делегации, «что именно будет происходить» в ближайшей перспективе, если соглашение не удастся достигнуть сейчас. Эксперт охарактеризовал комплект материалов как минимальный критический набор «ультимативного характера», с которым Уиткофф и Кушнер и отправились в Вашингтон. Пока администрация Дональда Трампа будет разбирать предложения, «фронт будет двигаться» в пользу России, подчеркнул политолог. Остальные обстоятельства визита, по словам эксперта, лишь задавали рамку для передачи этого пакета.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 2 декабря, где их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. После короткой прогулки по столице он проводил гостей на встречу с Владимиром Путиным.
Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсуждали американские предложения по урегулированию украинского конфликта и четыре дополнительных документа. Компромисс найден не был, главным препятствием стал территориальный вопрос, передает «Радиоточка НСН».
