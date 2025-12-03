Названы признаки подлинной алкогольной продукции

Алкогольная продукция, находящаяся в легальном обороте, имеет ряд обязательных визуальных признаков, по которым её можно отличить от подделки. Об этом NEWS.ru сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» и эксперт московского отделения «Опоры России» Дмитрий Терентьев.

По его словам, на качественный товар указывают этикетка и контрэтикетка с данными о производителе, составе и предупреждением о вреде употребления спиртного. В большинстве категорий алкоголя, отметил он, также используется федеральная специальная марка, а сама продукция отражается в системе «Честный знак».