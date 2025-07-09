Юра Борисов сыграет Илью Суцкевера в фильме о кризисе в OpenAI

Актер Юра Борисов присоединился к касту нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный», в котором также задействованы Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект позиционируется как «комедийная драма в мире искусственного интеллекта» и основан на событиях 2023 года, когда Сэма Альтмана неожиданно уволили с поста гендиректора OpenAI, а затем вернули на должность после резонансной публичной кампании.