Юра Борисов сыграет Илью Суцкевера в фильме о кризисе в OpenAI

Актер Юра Борисов присоединился к касту нового фильма Луки Гуаданьино «Искусственный», в котором также задействованы Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект позиционируется как «комедийная драма в мире искусственного интеллекта» и основан на событиях 2023 года, когда Сэма Альтмана неожиданно уволили с поста гендиректора OpenAI, а затем вернули на должность после резонансной публичной кампании.

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По данным издания, Гарфилду досталась роль Альтмана, Барбаро сыграет технического директора компании Миру Мурати, а Борисов исполнит роль Ильи Суцкевера — сооснователя и ведущего исследователя OpenAI.

Съемки фильма стартуют до конца лета в Сан-Франциско и Италии. Производством занимается студия Amazon MGM Studios, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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