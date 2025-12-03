Психиатр назвал смерть Ксении Качалиной трагедией длительного алкоголизма
Смерть 54-летней актрисы Ксении Качалиной стала итогом многолетней зависимости, заявил в разговоре с aif.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, история артистки представляет собой типичный пример женского алкоголизма, при котором человек постепенно «угасает в одиночестве».
Шуров отметил, что проблемы Качалиной начались задолго до последних лет. По его словам, толчком стало болезненное расставание с актером Иваном Охлобыстиным, а последующие отношения с Михаилом Ефремовым также не способствовали восстановлению. Врач подчеркнул, что бывший супруг материально поддерживал актрису до своего заключения, а их дочь Анна-Мария предпринимала попытки направить ее в реабилитационный центр, но Качалина отказывалась от лечения.
О смерти актрисы стало известно 2 декабря. Ее тело, по предварительным данным, обнаружил Михаил Ефремов, который пришел навестить бывшую жену.
Ксения Качалина родилась в Саратове, окончила ВГИК в 1995 году и получила известность благодаря ролям в проектах «Марш Турецкого», «Три сестры», «Романовы: Венценосная семья» и других теле- и кинолентах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психиатр назвал смерть Ксении Качалиной трагедией длительного алкоголизма
- Москва передала США «сценарную заготовку» на ближайшие месяцы по Украине
- В Госдуме допустили наступление России на Одессу и Николаев
- Названы признаки подлинной алкогольной продукции
- В Волгограде задержан блогер, подозреваемый в крупном вымогательстве
- Глава СПЧ назвал «анекдотичным» запрет массовых акций из-за ковидных ограничений
- Шри-Ланка обратилась к РФ с просьбой о гуманитарной помощи после циклона
- Россиянам рассказали, украсить квартиру в русском стиле к Новому году
- Верховная рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
- «Пир во время чумы»: Почему треть работодателей отказалась от корпоративов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru