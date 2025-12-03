Психиатр назвал смерть Ксении Качалиной трагедией длительного алкоголизма

Смерть 54-летней актрисы Ксении Качалиной стала итогом многолетней зависимости, заявил в разговоре с aif.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, история артистки представляет собой типичный пример женского алкоголизма, при котором человек постепенно «угасает в одиночестве».

Шуров отметил, что проблемы Качалиной начались задолго до последних лет. По его словам, толчком стало болезненное расставание с актером Иваном Охлобыстиным, а последующие отношения с Михаилом Ефремовым также не способствовали восстановлению. Врач подчеркнул, что бывший супруг материально поддерживал актрису до своего заключения, а их дочь Анна-Мария предпринимала попытки направить ее в реабилитационный центр, но Качалина отказывалась от лечения.

Скончалась четвертая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина

О смерти актрисы стало известно 2 декабря. Ее тело, по предварительным данным, обнаружил Михаил Ефремов, который пришел навестить бывшую жену.

Ксения Качалина родилась в Саратове, окончила ВГИК в 1995 году и получила известность благодаря ролям в проектах «Марш Турецкого», «Три сестры», «Романовы: Венценосная семья» и других теле- и кинолентах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
