Минобороны сообщило о перехвате четырех украинских дронов над двумя регионами
Российские средства противовоздушной обороны в течение дня 3 декабря уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атаки были отражены в период с 09:00 до 20:00 мск. По два беспилотника были сбиты над Белгородской и Брянской областями.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
