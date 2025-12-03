Минобороны сообщило о перехвате четырех украинских дронов над двумя регионами

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня 3 декабря уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 09:00 до 20:00 мск. По два беспилотника были сбиты над Белгородской и Брянской областями.

В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Брянская ОбластьБелгородская областьВСУПВО

