Медведев получил премию «Юрист года» за вклад в развитие государства и права

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удостоен высшей национальной юридической премии «Юрист года» в номинации «За особый вклад в развитие государства и права». Об этом сообщает РИА Новости.

Получая награду, Медведев напомнил, что участвовал в создании премии еще в 2009 году и тогда не предполагал, что сам когда-нибудь выйдет за ней на сцену. Он отметил, что развитие Ассоциации юристов России требует и дальнейшего развития самой премии, и поблагодарил организацию за признание его заслуг.

Премия «Юрист года» вручается за вклад в укрепление законности, развитие правового государства, защиту прав граждан и продвижение юридической науки.

Среди лауреатов предыдущих лет — председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также видные ученые и законодатели, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ПремияДмитрий Медведев

