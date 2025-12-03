Медведев получил премию «Юрист года» за вклад в развитие государства и права

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удостоен высшей национальной юридической премии «Юрист года» в номинации «За особый вклад в развитие государства и права». Об этом сообщает РИА Новости.

Получая награду, Медведев напомнил, что участвовал в создании премии еще в 2009 году и тогда не предполагал, что сам когда-нибудь выйдет за ней на сцену. Он отметил, что развитие Ассоциации юристов России требует и дальнейшего развития самой премии, и поблагодарил организацию за признание его заслуг.