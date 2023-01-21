Общественники призвали запретить московский концерт группы «Би-2»

В обращении упоминается, что музыканты «Би-2» начали продажу билетов на несколько раз переносившийся концерт, он запланирован в «Лужниках» на 10 июня 2023 года. При этом группа в прошлом году выступила против специальной военной операции России на Украине, отказавшись выступить в Омске под баннером с символом Z, посчитали общественники.



В обращении указывается, что «Би-2» якобы внесены в государственный список иноагентов от 8 июля. Однако в самом реестре иноагентов «Би-2» нет. Вероятно, общественники имеют в виду неофициальный список нежелательных исполнителей и коллективов, который якобы распространяли среди промоутеров. Он был опубликован как раз 8 июля.