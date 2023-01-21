Общественники призвали запретить московский концерт группы «Би-2»
Жаловавшееся на иноагента Оксимирона движение недовольно планами рокеров, однажды отказавшихся выступать под буквой Z.
Общественное движение «Зов народа» обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с призывом запретить рок-группе «Би-2» выступать в Москве. Копия обращения, датированного 18 января 2023 года, есть в распоряжении НСН.
В обращении упоминается, что музыканты «Би-2» начали продажу билетов на несколько раз переносившийся концерт, он запланирован в «Лужниках» на 10 июня 2023 года. При этом группа в прошлом году выступила против специальной военной операции России на Украине, отказавшись выступить в Омске под баннером с символом Z, посчитали общественники.
В обращении указывается, что «Би-2» якобы внесены в государственный список иноагентов от 8 июля. Однако в самом реестре иноагентов «Би-2» нет. Вероятно, общественники имеют в виду неофициальный список нежелательных исполнителей и коллективов, который якобы распространяли среди промоутеров. Он был опубликован как раз 8 июля.
Так или иначе, все российские концерты группы «Би-2» после казуса в Омске были отменены. Исключением стало выступление коллектива в Санкт-Петербурге после футбольного матча за Суперкубок России. Организаторы и власти города тогда подверглись жёсткой критике, в том числе, со стороны депутатов.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская 18 января заявила НСН, что «по-человечески предполагает», что концерт «Би-2» 10 июня 2023 года не состоится. «Я верю в наших людей, если билеты и будут раскупаться, то достаточно плохо », - сказала депутат.
А вот в музыкальной индустрии считают иначе. Так, музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН рассказал, что лучший в России музыкальный альбом 2022 года выпустила именно группа «Би-2» под названием «Аллилуйя», поэтому забыть любимых музыкантов россиянам будет сложно.
Напомним, что выступившее против концерта «Би-2» движение «Зов народа» ранее жаловалось на песню рэпера Мирона Фёдорова (Оксимирон, в России признан иноагентом) «Ойда», усмотрев в нём призывы к сепаратизму. В итоге заблокировать песню потребовала петербургская прокуратура, а самому артисту суд назначил штраф в размере 70 тысяч рублей.
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