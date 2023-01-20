«Забудьте про них!» В Госдуме рассказали, почему не состоится концерт Би-2 в Москве
Глава комитета Госдумы по культуре и её заместители открыто выступили против концертов популярной рок-группы Би-2 в Москве.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в интервью НСН, что выступление группы Би-2 в Москве 10 июня не состоится. И даже рассказала, почему...
Накануне группа Би-2 начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве. Он должен состояться 10 июня. В концерте примут участие приглашенные гости — группы «Сети» и Tesla Boy. А вот депутат Ямпольская уверена, что россияне проигнорируют выступление рокеров.
«Госдума не организовывает и не отменяет концерты, но по-человечески я предполагаю, что этот концерт не состоится. Есть общественное порицание, гражданское общество не хочет видеть подобных артистов, осуждающих СВО, в фильмах, спектаклях, концертах. Я верю в наших людей, если билеты и будут раскупаться, то достаточно плохо», - считает Ямпольская.
В свою очередь, первый зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко и вовсе предложила всем забыть про группу Би-2.
«Я помню скандальную историю про срыв концерта в Омске, не надо делать им рекламу. Надо про них забыть! И чтобы зрители забыли. Тогда они билеты продавать не будут, а пойдут заниматься общественно-полезным делом», - заявила телеграм-каналу "Радиоточка НСН" Драпеко.
А вот в музыкальной индустрии считают иначе. Так, музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН рассказал, что лучший в России музыкальный альбом 2022 года выпустила именно группа «Би-2» под названием «Аллилуйя», поэтому забыть любимых музыкантов россиянам будет сложно.
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