В НАТО заявили, что Трамп может полностью остановить поставки ПВО на Украину
Американские власти в последние месяцы не регулярно поставляют Киеву перехватчики для систем Patriot, при том, что они уже оплачены европейскими союзниками, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, поставки могут и вовсе остановиться. В руководстве НАТО опасаются, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом безнадежно испортились. Глава Белого дома несколько раз заявлял, что договариваться о прекращении конфликта со стороны Киева, возможно, следует кому-то другому, а не Зеленскому. В Североатлантическом альянсе призывают Киев пойти на деэскалацию с Вашингтоном. Если Зеленский не сделает этого, то поставки американского оружия и вовсе прекратиться.
Ранее экс-советник Трампа заявил, что Зеленский больше не должен получить ни цента от США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В НАТО заявили, что Трамп может полностью остановить поставки ПВО на Украину
- Путин: Деньги должны идти на поддержку спорта, а не на бюрократический аппарат с машинами
- Трамп: Зеленский хочет продолжать войну
- Минобороны: В армии создадут безэкипажные танковые подразделения
- Лавров: Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»
- Трамп попросил Путина освободить американского наемника Хаббарда
- МИД РФ осудил выдачу в США ордера на арест Кастро
- НАТО хочет усилить свое присутствие в Черном море
- Мирошник рассказал, на что Киев направил новые деньги от Запада
- В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта