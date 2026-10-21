В НАТО заявили, что Трамп может полностью остановить поставки ПВО на Украину

По данным агентства, поставки могут и вовсе остановиться. В руководстве НАТО опасаются, что отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом безнадежно испортились. Глава Белого дома несколько раз заявлял, что договариваться о прекращении конфликта со стороны Киева, возможно, следует кому-то другому, а не Зеленскому. В Североатлантическом альянсе призывают Киев пойти на деэскалацию с Вашингтоном. Если Зеленский не сделает этого, то поставки американского оружия и вовсе прекратиться.

Ранее экс-советник Трампа заявил, что Зеленский больше не должен получить ни цента от США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

