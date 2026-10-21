«Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – указал глава внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. А дальнейшем этот газ будет продаваться как американский.

Ранее стало известно, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

