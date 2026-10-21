Лавров: Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»
Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в три-четыре раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – указал глава внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. А дальнейшем этот газ будет продаваться как американский.
Ранее стало известно, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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