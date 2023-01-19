Группа «Би-2» начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве
Группа «Би-2» начала продажу билетов на перенесенный концерт в Москве, он должен состояться 10 июня.
Так, в концерте примут участие приглашенные гости — группы «Сети» и Tesla Boy. Стоимость билетов начинается от 2,5 тысячи рублей. Однако уверенности в проведении шоу нет, концерт в столице переносится уже с 2021 года.
Ранее, 18 мая прошлого года, группа «Би-2» сообщила, что перенесла концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле на осень. При этом концерт в Москве перенесли на 10 июня 2023 года. Причину такого решения музыканты тогда не назвали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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