В Госдуме призвали создать список артистов, которых лишат госфинансирования

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — считает Стенякина.

Депутат назвала такую меру справедливой, отметив, что она станет не проявлением цензуры, а логичной реакцией на «отвратительное поведение».

«Люди должны знать тех, кто предал страну», — подчеркнула Стенякина.

Ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская высказала мнение, что выступающих против России артистов необходимо не лишать званий и наград, а отрезать от любого финансирования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

