В Госдуме призвали создать список артистов, которых лишат госфинансирования

Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист артистов, которые не должны появляться на культурных площадках и в проектах, финансируемых государством. Об этом парламентарий заявила в беседе с РИА Новости.

Депутат призвала «отрезать от кормушек» выступающих против России артистов

«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — считает Стенякина.

Депутат назвала такую меру справедливой, отметив, что она станет не проявлением цензуры, а логичной реакцией на «отвратительное поведение».

«Люди должны знать тех, кто предал страну», — подчеркнула Стенякина.

Ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская высказала мнение, что выступающих против России артистов необходимо не лишать званий и наград, а отрезать от любого финансирования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КультураГосдума
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