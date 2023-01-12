В Госдуме призвали создать список артистов, которых лишат госфинансирования
Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина предложила создать стоп-лист артистов, которые не должны появляться на культурных площадках и в проектах, финансируемых государством. Об этом парламентарий заявила в беседе с РИА Новости.
«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — считает Стенякина.
Депутат назвала такую меру справедливой, отметив, что она станет не проявлением цензуры, а логичной реакцией на «отвратительное поведение».
«Люди должны знать тех, кто предал страну», — подчеркнула Стенякина.
Ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская высказала мнение, что выступающих против России артистов необходимо не лишать званий и наград, а отрезать от любого финансирования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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