Минобороны: В армии создадут безэкипажные танковые подразделения

В Вооруженных силах России появятся подразделения безэкипажной бронетехники, сообщил телеканалу «Звезда» замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

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По его словам, с 2019 года ведется работа над боевой машиной БМПТ, которая «неплохо себя показала в зоне СВО». Ее цель – прикрывать танки. «У нее есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы», - указал замминистра.

Отмечается, что БМПТ сделана безэкипажной.

Евкуров отметил, что в настоящее время безэкипажные системы пока еще справляются с задачами медленнее военнослужащих, но позволяют сохранить жизни бойцов.

Ранее стало известно, что в Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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