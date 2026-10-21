Минобороны: В армии создадут безэкипажные танковые подразделения
В Вооруженных силах России появятся подразделения безэкипажной бронетехники, сообщил телеканалу «Звезда» замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
По его словам, с 2019 года ведется работа над боевой машиной БМПТ, которая «неплохо себя показала в зоне СВО». Ее цель – прикрывать танки. «У нее есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы», - указал замминистра.
Отмечается, что БМПТ сделана безэкипажной.
Евкуров отметил, что в настоящее время безэкипажные системы пока еще справляются с задачами медленнее военнослужащих, но позволяют сохранить жизни бойцов.
Ранее стало известно, что в Челябинске снова откроют танковое училище, расформированное в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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