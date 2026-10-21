Трамп попросил Путина освободить американского наемника Хаббарда

Мужчина осужден в РФ за наемничество. Глава Белого дома не уточнил, удалось ли сторонам достичь каких-либо договоренностей. Трамп выразил уверенность, что только он способен договориться с об освобождении заключенного.

В 2024 году Мосгорсуд приговорил воевавшего за Вооруженные силы Украины американца к 6,5 годам в колонии общего режима.

Ранее Трамп анонсировал освобождение задержанного в России американца. Его имя он не сообщил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

