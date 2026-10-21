Глава государства обратил внимание на проблему с финансированием федераций. «Здесь не должно быть такого, когда федерации вообще без денег сидят. Там идут процедуры, процессы, обустройство (в Фонде), а у федераций нет денег, которые они раньше получали», - заявил российский лидер.

По словам Дегтярёва, имущество фонда формируется за счёт целевых отчислений от азартных игр. Раньше эти деньги напрямую, без дополнительных процедур, получали спортивные федерации. В настоящее время средства распределяются через конкурсную модель и проходят оценку заявок.

Изменение порядка распределения целевых отчислений от азартных игр, которое инициировал министр, негативно сказалось на финансировании спортивных федераций РФ. Система, которая создавалась для поддержки атлетов за счет отчислений букмекеров, начала «буксовать» из-за бюрократии.

Почти 60% аудитории фитнес-клубов составляют люди 30–54 лет, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

