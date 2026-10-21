У экс-начальника полиции Петербурга изъяли машины, квартиры и 170 млн рублей

Решение принято Петроградским судом. Чиновник возглавлял УСБ с мая 2019 года до января 2022 года. После этого его сняли с должности по результатам служебной проверки. Суд обратил в доход государства квартиру площадью 127,9 кв. м и машино-место в доме на Петровском проспекте в Санкт-Петербурге, а также недвижимость в Сестрорецке, земельный участок в Сертолове, здание во Всеволожске, ряд объектов в Москве и Московской области, помещения и квартиру в Сочи.

Среди конфискованных автомобилей — Mercedes-Benz V220D 4Matic, Audi Q8 и Audi A6. Кроме того, по решению суда изъято 171,52 млн рублей. Выяснилось, что общий доход Васильева и его жены в 2010–2023 годах составил 38,6 млн рублей, но в тот же период они приобрели 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств на сумму более 227 млн рублей.

В настоящее время Васильев находится в розыске по делу о взятках и организации незаконной миграции.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-главы Ростова-на-Дону на 1,6 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

