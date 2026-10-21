Трамп: Зеленский хочет продолжать войну

Он назвал Россию огромной машиной, которая продолжает двигаться вперёд, несмотря ни на что. Российские войска продолжают наступать, а у страны огромный запас людей. Американский лидер считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет продолжать войну, хотя должен стремиться к её завершению. Трамп указал, что если Киев не пойдёт на соглашение, последствия будут гораздо хуже. Он напомнил, что Вашингтон оказал Киеву колоссальную помощь, но ничего не получил взамен.

Также американский лидер призвал европейские страны навести порядок, иначе их ждут серьёзные проблемы. В качестве примера он привёл Францию, где нет экономического роста, а массовые протесты превратились в полномасштабную революцию.

До этого Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского необязательна для украинского урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

