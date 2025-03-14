«Узел» и «Пространство»: Независимые площадки бросили вызов государственным театрам

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На фоне театрального бума в России независимые площадки бросают вызов государственным и репертуарным театрам, уже конкурируя с ними на равных. Так, в Санкт-Петербурге Дмитрий Волкострелов открывает «Узел», а магнитом притяжения для московской публики стало «Пространство Внутри».

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, актер Максим Виторган и театральный критик Владимир Кантор измерили масштабы «бедствия».

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В Санкт-Петербурге 18 марта моноспектаклем Дмитрия Волкострелова «Горький/Толстой. Воспоминания» откроется новая театральная площадка «Узел». Театральный критик Владимир Кантор указал на обилие в Питере независимых площадок.

В.КАНТОР: «Петербург – столица негосударственных театров, здесь у нас очень много самых разнообразных и разноформатных площадок, на которых работают театры. Площадок несколько десятков точно, а коллективов, которые являются резидентами этих площадок, в разы больше. Наверное, самая известная среди негосударственных сцен – это площадка «Скороход» на Московских воротах. Это театр «Цехъ» на Петроградской стороне, который уже очень давно существует, Театр Поколений Данилы Корогодского на Курляндской улице. Мощная сцена - Камерный театр Малыщицкого (КТМ), которым руководит Петр Шерешевский. Есть еще совершенно замечательные негосударственные театры кукол, которые известны далеко за пределами Санкт-Петербурга. Например, Karlsson Haus, у которого сейчас в Петербурге четыре или пять камерных сцен. Еще один замечательный театр "Кукольный формат"».

По словам критика из Северной столицы, у Волкострелова есть своя публика, при этом интерес зрителей к таким площадкам велик.

В.КАНТОР: «Дмитрий Волкострелов - достаточно известный режиссер, создающий спектакли не для всех. Это такое экспериментальное искусство, и у него есть свои поклонники. Конечно, то, что «Узел» открывается спектаклем Волкострелова, это амбициозно. Это некая заявка на то, что площадка позиционирует себя, как концептуальное театральное пространство, а не просто развлекательный театр, потому что Волкострелов всегда занимается интеллектуальным театром. Сейчас спрос на представления в камерных государственных и негосударственных театрах одинаково велик. людям нужен театр, они активно посещают спектакли. А дальше встанет вопрос, чем будет наполняться это новое пространство…»

М.СИНТИН: «Открытие новых театральных площадок стало в Питере настоящим бумом. В наше время стало практически невозможно создать новый театр, и появление таких пространств для молодых режиссеров, для эксперимента стало выходом из создавшейся ситуации. В государственных театрах не осталось места для эксперимента. Новое руководство СТД и «Золотой маски» вообще исключило это направление из номинаций премии как идеологически чуждое. А театральные площадки не бояться экспериментировать, обеспечивая тем самым развитие русского театра».

