«Узел» и «Пространство»: Независимые площадки бросили вызов государственным театрам
Петербург стал столицей негосударственных театров, констатировал Владимир Кантор, назвав «Узел» амбициозным проектом, а Евгений Каменькович посетовал на отсутствие в Москве площадок для реализации «безумных идей».
Санкт-Петербург: «Узел», «Цехъ» и куклы
На фоне театрального бума в России независимые площадки бросают вызов государственным и репертуарным театрам, уже конкурируя с ними на равных. Так, в Санкт-Петербурге Дмитрий Волкострелов открывает «Узел», а магнитом притяжения для московской публики стало «Пространство Внутри».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, актер Максим Виторган и театральный критик Владимир Кантор измерили масштабы «бедствия».
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В Санкт-Петербурге 18 марта моноспектаклем Дмитрия Волкострелова «Горький/Толстой. Воспоминания» откроется новая театральная площадка «Узел». Театральный критик Владимир Кантор указал на обилие в Питере независимых площадок.
В.КАНТОР: «Петербург – столица негосударственных театров, здесь у нас очень много самых разнообразных и разноформатных площадок, на которых работают театры. Площадок несколько десятков точно, а коллективов, которые являются резидентами этих площадок, в разы больше. Наверное, самая известная среди негосударственных сцен – это площадка «Скороход» на Московских воротах. Это театр «Цехъ» на Петроградской стороне, который уже очень давно существует, Театр Поколений Данилы Корогодского на Курляндской улице. Мощная сцена - Камерный театр Малыщицкого (КТМ), которым руководит Петр Шерешевский. Есть еще совершенно замечательные негосударственные театры кукол, которые известны далеко за пределами Санкт-Петербурга. Например, Karlsson Haus, у которого сейчас в Петербурге четыре или пять камерных сцен. Еще один замечательный театр "Кукольный формат"».
По словам критика из Северной столицы, у Волкострелова есть своя публика, при этом интерес зрителей к таким площадкам велик.
В.КАНТОР: «Дмитрий Волкострелов - достаточно известный режиссер, создающий спектакли не для всех. Это такое экспериментальное искусство, и у него есть свои поклонники. Конечно, то, что «Узел» открывается спектаклем Волкострелова, это амбициозно. Это некая заявка на то, что площадка позиционирует себя, как концептуальное театральное пространство, а не просто развлекательный театр, потому что Волкострелов всегда занимается интеллектуальным театром. Сейчас спрос на представления в камерных государственных и негосударственных театрах одинаково велик. людям нужен театр, они активно посещают спектакли. А дальше встанет вопрос, чем будет наполняться это новое пространство…»
М.СИНТИН: «Открытие новых театральных площадок стало в Питере настоящим бумом. В наше время стало практически невозможно создать новый театр, и появление таких пространств для молодых режиссеров, для эксперимента стало выходом из создавшейся ситуации. В государственных театрах не осталось места для эксперимента. Новое руководство СТД и «Золотой маски» вообще исключило это направление из номинаций премии как идеологически чуждое. А театральные площадки не бояться экспериментировать, обеспечивая тем самым развитие русского театра».
Москва: Самые безумные идеи
В столице подобных площадок не так много по сравнению с Санкт-Петербургом. Их чудовищно мало на такой мегаполис, тем более в условиях театрального бума в стране. К примеру, на спектакли «Пространства Внутри» попасть очень сложно. Зачастую в зрительном зале много известных артистов, режиссёров, политиков и журналистов. В их числе недавно оказался и худрук Московского театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович:
Е.КАМЕНЬКОВИЧ: «Мне кажется, что «Пространство Внутри» сейчас сильно всех опережает, потому что здесь выскакивают какие-то самые безумные идеи, тут можно пробовать. В Москве таких площадок больше нет, при этом такие пространства должны возникать в каждом микрорайоне. В городе, где проживают более 14 миллионов человек, должно быть хотя бы 70 таких площадок, а не единицы. «Не может быть», «Театр.doc», театр «Практика» и «Пространство Внутри», а теперь есть ещё «а39» Добрыгина, наверное, что то есть ещё, но всё равно этого мало. Сейчас студенты, выпускники театральных вузов не всегда рвутся в большие театры, а предпочитают оставаться своими командами. У них должно быть место, где они смогут поделиться своими наработками».
М.СИНТИН: «Я верю, что бум на открытие новых театральных площадок дойдет до Москвы, а потом и до других городов России. Государственные театры уже не могут в полной мере удовлетворить потребность российского общества в честном взгляде на жизнь».
Актер Максим Виторган, сотрудничающий с «Пространством Внутри», указал на актуальность спектаклей этой площадки.
М.ВИТОРГАН: «Это так прекрасно, когда есть дерзкий, свободный, живой взгляд художника. Он может совпадать с твоими, он может нравиться, не нравиться, но он интересный и увлекательный. Он - не нафталин».
М.СИНТИН: «К сожалению, нафталином можно назвать спектакли целого ряда московских и особенно провинциальных театров, где самоцензура руководства не позволяет появиться чему-то живому и талантливому».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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