«В России не хватает продюсеров!»: Промоутеры готовы поддержать новый проект Вышки и Гнесинки

Промоутеры поддержат новый проект Вышки и Гнесинки, т.к. индустрия нуждается в музыкальных продюсерах, которые будут создавать новые музыкальные группы, которых в России очень не хватает. Об этом НСН рассказала руководитель компании «SAV Entertainment / Русский Шоу-Центр», промоутер Надежда Соловьева.

Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске в 2025 году совместной образовательной программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Соловьева считает, что идея отличная, так как многим талантливым музыкантам в РФ для успешного взлета не хватает именно профессионального продюсера.