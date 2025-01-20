«В России не хватает продюсеров!»: Промоутеры готовы поддержать новый проект Вышки и Гнесинки
Талантливым молодым музыкантам, у которых есть большое будущее, для успеха не хватает именно хорошего продюсера, заявила в эфире НСН промоутер Надежда Соловьева.
Промоутеры поддержат новый проект Вышки и Гнесинки, т.к. индустрия нуждается в музыкальных продюсерах, которые будут создавать новые музыкальные группы, которых в России очень не хватает. Об этом НСН рассказала руководитель компании «SAV Entertainment / Русский Шоу-Центр», промоутер Надежда Соловьева.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске в 2025 году совместной образовательной программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Соловьева считает, что идея отличная, так как многим талантливым музыкантам в РФ для успешного взлета не хватает именно профессионального продюсера.
«Я, честно говоря, не знаю, есть ли аналоги подобной программы в международных вузах, но я уверена, что музыкальная индустрия, безусловно, нуждается в подобных специалистах. В России явно не хватает продюсеров, это абсолютно точно. Чем больше у людей кругозор, чем больше знаний в разных областях, тем лучше для индустрии. Музыкальный продюсер должен и в маркетинге понимать, и в музыке. Очень много шапок, которые он на голове держит. Обучение пойдет только на пользу», - убеждена Надежда Соловьева.
При этом она, как один из самых известных в России промоутеров, готова участвовать в подготовке молодых продюсеров под эгидой Вышки и Гнесинки:.
«Что касается моего возможного участия, то все зависит от конкретных задач, но я с удовольствием бы поучаствовала. Наш бизнес, вообще-то, молодежный. И, конечно же, я считаю, что если есть что-то, что мы можем дать студентам, то это наша обязанность. Я промоутер, и мы нуждаемся в музыкальных продюсерах, которые будут создавать прекрасные музыкальные группы, которым мы потом будем организовывать концерты. Поэтому я уверена, что все промоутеры будут обеими руками за то, чтобы выросло новое поколение музыкальных продюсеров, которые будут понимать, какую музыку хочет слышать молодежь в данный момент», - рассказала Соловьева.
Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоялся 18 января 2025 года. Ранее известный продюсер и промоутер, музыкальный директор групп «Чайф» и «Пилот» Дмитрий Гройсман, комментируя открытие новой образовательной программы, заявил НСН, что старые методы продюсирования в музыкальной индустрии больше не работают, поэтому надо учиться работать в новых форматах.
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