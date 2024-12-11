«Расскажу о набитых шишках»: Дробыш научит молодых продюсеров считать деньги

«Идея хорошая, она поможет создать профессиональный стандарт для размытого сейчас понятия “продюсер”. Это поможет всем осознать, что продюсеры это те, кто производит нечто доброе, хорошее, красивое и вечное. Но возникает вопрос, кто их будет учить? Объединение двух ведущих вузов в этом вопросе - очень правильное решение! Важно и то, чтобы участников программы побыстрее подключали к практической деятельности. Ведь чем отличается, например, музыкальный продюсер от аранжировщика, композитора, музыканта? Тем, что он несет ответственность за людей. Вхождение в индустрию сейчас гораздо быстрее — нужно либо сразу, либо никогда. Но помимо понтов, которые некоторые к себе приклеивают, возникает еще и куча обязанностей, которые нужно исполнять. И было бы хорошо, если бы молодых продюсеров немного подучили математике — к продюсерам, например, 90-х годов вопросов много, но, вот, деньги считать умели», — сказал Дробыш.

Собеседник НСН признался, что с удовольствием выступит в роли преподавателя программы "двух дипломов".

«Я с удовольствием буду туда приходить и читать лекции, рассказывать о шишках, которые я набил за свою жизнь», — подытожил продюсер Дробыш.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки «Продюсер в музыкальной индустрии» — это новый формат в новых реалиях. А глава корпорации PMI, промоутер Евгений Финкельштейн подтвердил, что музыкальные продюсеры сегодня востребованы, т.к. индустрия активно развивается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

