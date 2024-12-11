«Расскажу о набитых шишках»: Дробыш научит молодых продюсеров считать деньги

В музыкальную индустрию можно войти быстро или никак, заявил в эфире НСН Виктор Дробыш. И программа двух дипломов от НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных способна в этом помочь...

Совместная программа Вышки и Гнесинки по подготовке продюсеров будет уметь успех, если преподаватели помогут слушателям как можно быстрее применить полученные знания на практике и научат их считать вкладываемые в артиста средства. Об этом НСН заявил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске совместной образовательной программы для музыкальной индустрии. В 2025-2026 годах в России впервые начнется обучение в сетевой магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии». По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Дробыш заявил, что успех будущих выпускников будет во многом зависеть от преподавателей и от того, насколько быстро студенты приступят к практике.

«Новый формат в новых реалиях». Подготовка продюсеров от Вышки и Гнесинки набирает сторонников

«Идея хорошая, она поможет создать профессиональный стандарт для размытого сейчас понятия “продюсер”. Это поможет всем осознать, что продюсеры это те, кто производит нечто доброе, хорошее, красивое и вечное. Но возникает вопрос, кто их будет учить? Объединение двух ведущих вузов в этом вопросе - очень правильное решение! Важно и то, чтобы участников программы побыстрее подключали к практической деятельности. Ведь чем отличается, например, музыкальный продюсер от аранжировщика, композитора, музыканта? Тем, что он несет ответственность за людей. Вхождение в индустрию сейчас гораздо быстрее — нужно либо сразу, либо никогда. Но помимо понтов, которые некоторые к себе приклеивают, возникает еще и куча обязанностей, которые нужно исполнять. И было бы хорошо, если бы молодых продюсеров немного подучили математике — к продюсерам, например, 90-х годов вопросов много, но, вот, деньги считать умели», — сказал Дробыш.

Собеседник НСН признался, что с удовольствием выступит в роли преподавателя программы "двух дипломов".

«Я с удовольствием буду туда приходить и читать лекции, рассказывать о шишках, которые я набил за свою жизнь», — подытожил продюсер Дробыш.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что первая в России образовательная программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки «Продюсер в музыкальной индустрии» — это новый формат в новых реалиях. А глава корпорации PMI, промоутер Евгений Финкельштейн подтвердил, что музыкальные продюсеры сегодня востребованы, т.к. индустрия активно развивается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
ТЕГИ:Шоу-бизнесМузыкаОбучениеВиктор Дробыш

Горячие новости

Все новости

партнеры