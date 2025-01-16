Директор «Чайфа» рассказал, как стать вторым Матвиенко

«Технологии продюсирования, которые были в 90-х и позднее, безвозвратно ушли. Делать группу известной сегодня нужно по-новому, старые методы не работают. Сегодня много новых технических возможностей, но нужно уметь ими пользоваться и запускать свою песню так, чтобы ее услышали уже везде, на всех каналах. Я бы с радостью поучаствовал в этом проекте в качестве преподавателя, вот только у меня нет ни слуха, ни музыкального образования, я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Но у меня есть опыт и я могу поделиться своими историями. Как говорится в известном анекдоте: есть что вспомнить, но рассказать стыдно. Так что, если меня позовут, я подумаю», - с улыбкой пообещал продюсер.

При этом Гройсман считает, что индустрия очень нуждается именно в музыкальных продюсерах.

«Возьмите, например, Игоря Матвиенко, он всегда точно знает, что хочет сделать, в каком стиле. У него разные коллективы, аранжирует он по-разному. Грубо говоря, это человек, определяющий стиль музыки. Думаю, что сегодня этому можно научиться: для начала стать музыкантом, затем композитором, потом аранжировщиком... Когда это все сложится в одном человеке, тогда он сможет стать и музыкальным продюсером. Еще было бы неплохо научиться звуки сводить, тогда это идеальная история. Поэтому новое начинание Вышки и Гнесинки - очень перспективная история», - заключил он.

Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил «Радиоточке НСН», что совместная программа Вышки и Гнесинки по подготовке продюсеров будет уметь успех, если преподаватели помогут слушателям как можно быстрее применить полученные знания на практике и научат их считать вкладываемые в артиста средства. Для посещения Дня открытых дверей новой программы нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.

