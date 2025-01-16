Директор «Чайфа» рассказал, как стать вторым Матвиенко
Накануне Дня открытых дверей новой программы подготовки продюсеров от Вышки и Гнесинки Дмитрий Гройсман признался НСН, что продвигать песни и музыкальные коллективы сегодня нужно абсолютно по-новому, но этому надо учиться...
Старые методы продюсирования в музыкальной индустрии больше не работают, надо учиться работать в новых форматах, поэтому вся надежда на молодых продюсеров, заявил в эфире НСН известный продюсер и промоутер, музыкальный директор групп «Чайф» и «Пилот» Дмитрий Гройсман.
Ранее Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Российская академия музыки имени Гнесиных объявили о запуске в 2025 году совместной образовательной программы «Продюсер в музыкальной индустрии». Первый День открытых дверей новой программы подготовки продюсеров состоится 18 января 2025 года. По завершении обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных. Дмитрий Гройсман считает, что новая программа подготовки продюсеров очень актуальна.
«Технологии продюсирования, которые были в 90-х и позднее, безвозвратно ушли. Делать группу известной сегодня нужно по-новому, старые методы не работают. Сегодня много новых технических возможностей, но нужно уметь ими пользоваться и запускать свою песню так, чтобы ее услышали уже везде, на всех каналах. Я бы с радостью поучаствовал в этом проекте в качестве преподавателя, вот только у меня нет ни слуха, ни музыкального образования, я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Но у меня есть опыт и я могу поделиться своими историями. Как говорится в известном анекдоте: есть что вспомнить, но рассказать стыдно. Так что, если меня позовут, я подумаю», - с улыбкой пообещал продюсер.
При этом Гройсман считает, что индустрия очень нуждается именно в музыкальных продюсерах.
«Возьмите, например, Игоря Матвиенко, он всегда точно знает, что хочет сделать, в каком стиле. У него разные коллективы, аранжирует он по-разному. Грубо говоря, это человек, определяющий стиль музыки. Думаю, что сегодня этому можно научиться: для начала стать музыкантом, затем композитором, потом аранжировщиком... Когда это все сложится в одном человеке, тогда он сможет стать и музыкальным продюсером. Еще было бы неплохо научиться звуки сводить, тогда это идеальная история. Поэтому новое начинание Вышки и Гнесинки - очень перспективная история», - заключил он.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил «Радиоточке НСН», что совместная программа Вышки и Гнесинки по подготовке продюсеров будет уметь успех, если преподаватели помогут слушателям как можно быстрее применить полученные знания на практике и научат их считать вкладываемые в артиста средства. Для посещения Дня открытых дверей новой программы нужно зарегистрироваться по ссылке и иметь при себе оригинал паспорта.
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