«Нужен России»: Куклачев работает из реанимации

Худрука московского Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в пятницу, 12 апреля, во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.



По словам Дмитрия Куклачева, отец вышел на связь с ним, несмотря на на то, что артисту сейчас нельзя разговаривать.

Дело в том, что трое его детей участвуют вместо дрессировщика в третьем благотворительном концерте в Москве, средства от представлений направят семьям пострадавших и погибших в «Крокус Сити Холле».

«Это говорит о том, что положительная динамика есть, но врачи, как мы понимаем, никаких прогнозов не дают совершенно», — заявил Дмитрий.

При этом Юрий Куклачев дал интервью о своем состоянии ТАСС. Народный артист рассказал, что ему поставили пять стентов. Во время операции дрессировщик был в сознании.