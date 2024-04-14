«Нужен России»: Куклачев работает из реанимации
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев после сложной операции на сердце дает указание об организации благотворительных представлений.
Основатель и художественный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев позвонил сыну Дмитрию из больницы – накануне народный артист РСФСР перенес операцию на сердце. Дмитрий Куклачев сообщил «Известиям», что после успешной операции отец находится в стабильно тяжелом состоянии.
Худрука московского Театра кошек Юрия Куклачева госпитализировали в пятницу, 12 апреля, во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.
По словам Дмитрия Куклачева, отец вышел на связь с ним, несмотря на на то, что артисту сейчас нельзя разговаривать.
Дело в том, что трое его детей участвуют вместо дрессировщика в третьем благотворительном концерте в Москве, средства от представлений направят семьям пострадавших и погибших в «Крокус Сити Холле».
«Это говорит о том, что положительная динамика есть, но врачи, как мы понимаем, никаких прогнозов не дают совершенно», — заявил Дмитрий.
При этом Юрий Куклачев дал интервью о своем состоянии ТАСС. Народный артист рассказал, что ему поставили пять стентов. Во время операции дрессировщик был в сознании.
«Пять стентов он [врач] поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное - я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», - сказал Куклачев.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что возможность выступать на концерте – счастье для любого артиста, особенно в трудные моменты в жизни.
«Ни один артист в истории человечества не хочет уходить самостоятельно. Это неправильно, он хочет жить и работать. Сцена – это их жизнь. Никто не хочет верить в старость, в болезни. Люди встают, идут и делают. Если они хотят это делать, им никто не может запретить», - заявил он.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Куклачева уже в понедельник могут перевести из реанимации в общую палату.
«Пока о переводе Куклачёва в обычную палату речь не идёт. Медики пытаются оградить пациента от любого стресса. Но артист пытается работать даже из реанимации», – сообщает Telegram-канал SHOT.
Сегодня артисту оказывают кислородную поддержку, он находится в стабильно тяжелом состоянии. По словам пресс-секретаря Театра кошек Юрия Куклачева Ольги Кардокене, решение о переводе дрессировщика в общую палату медики примут завтра, 15 апреля.
12 апреля артисту исполнилось 75 лет.
Ранее Юрий Куклачев рассказал НСН, как укрепил здоровье на курорте Мацеста в Сочи , принимая ванны из природных сероводородных источников.
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