«Чуть не умер!» Куклачёв переболел COVID-19 и пообещал привить кошек
Руководитель Театра кошек прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» появление в России первой в мире COVID-вакцины для животных.
Народный артист РСФСР, основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заверил, что обязательно привьёт своих четвероногих артистов вакциной от коронавируса, как только она станет доступна.
«Обязательно это сделаем, чтобы уже все успокоились. А то какой-то клич кинули, что надо убивать кошек, собак из-за пандемии. Люди, которые к этому призывают, не понимают, что уже тысячелетия эти животные живут с человеком. Кошки спасли человечество от голода, борясь с грызунами. Потом, если убрать кошек с улиц, произойдёт то же самое, что случилось в блокадном Ленинграде. Всех кошек съели, после чего расплодились крысы и мыши и разносили заразу. Кошки же её, наоборот, останавливают. Кстати, за год пандемии в нашем театре пока ещё не было ни одного случая заражения животного, или чтобы человеку передалось. Наши кошки из-за отмены выступлений скучали. Они же артисты, они хотят общаться», - рассказал Куклачёв.
Сегодня стало известно, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса для животных. Её разработали учёные Россельхознадзора. Клинические испытания препарата «Карнивак-Ков» на собаках, кошках, песцах, лисах и других животных показали у них 100% выработку антител.
Юрий Куклачёв отметил, что прививки для его кошек-артистов – обычное дело, хотя за вакцины приходится платить, несмотря на то, что театр государственный.
«Для нас вакцина никогда не бывает бесплатной. Мы покупаем препараты, чтобы обезопасить зрителей и самих кошек от заражения бешенством и другими инфекциями. Как только котёнок попадает к нам, ему сразу делают целый набор необходимых вакцин. Причём у нас нет прямого контакта - зрители или через стекло рассматривают животных в фойе, или из зала на сцене. Аппаратура удаляет запахи, волоски, чтобы люди, подверженные аллергии, не ощущали дискомфорта. Это единственный в мире театр такого рода», - отметил он.
Народный артист РСФСР признался, что сам уже перенёс COVID-19.
«Сильно переболел, чуть не умер. Сейчас я полностью восстановил иммунитет, есть антитела. Поэтому мне прививаться не надо, хотя и говорят, что существует вероятность повторного заражения. Проблема в том, что без прививки тебя никуда не пускают, за границу не можешь вылететь. Я же пенсионер, мне взяли московские власти, заблокировали пенсионную карточку, несмотря на то, что у меня уже сильные антитела выработались. До сих пор не разблокировали. Недавно я в метро хотел пройти, а карточка не работает. Куда мне прививаться, если я только что болел, зачем ещё раз заражать себя?» - высказался он.
Юрий Куклачёв также рассказал, благодаря чему он справился с заболеванием.
«Открою секрет: очень сильно мне помог курорт Мацеста в Сочи – ванны из природных сероводородных источников. Многие даже и не знают, что это такое, а раньше все туда ездили. Эти воды поднимают иммунитет, особенно при больном сердце полезны. Все едут за границу, скажем, в Карловы Вары. Ребята, такой воды, как у нас в Сочи, даже близко нет ни в одной стране мира по силе! Туда всё руководство СССР наведывалось, Сталин, Хрущёв, Брежнев. Очень помогает!», - заключил дрессировщик.
Массовое производство вакцины от коронавируса для животных может начаться уже в апреле.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг предположение директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о риске эпидемии коронавируса среди животных.
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