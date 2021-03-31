«Чуть не умер!» Куклачёв переболел COVID-19 и пообещал привить кошек

Сегодня стало известно, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса для животных. Её разработали учёные Россельхознадзора. Клинические испытания препарата «Карнивак-Ков» на собаках, кошках, песцах, лисах и других животных показали у них 100% выработку антител.

Юрий Куклачёв отметил, что прививки для его кошек-артистов – обычное дело, хотя за вакцины приходится платить, несмотря на то, что театр государственный.

«Для нас вакцина никогда не бывает бесплатной. Мы покупаем препараты, чтобы обезопасить зрителей и самих кошек от заражения бешенством и другими инфекциями. Как только котёнок попадает к нам, ему сразу делают целый набор необходимых вакцин. Причём у нас нет прямого контакта - зрители или через стекло рассматривают животных в фойе, или из зала на сцене. Аппаратура удаляет запахи, волоски, чтобы люди, подверженные аллергии, не ощущали дискомфорта. Это единственный в мире театр такого рода», - отметил он.

Народный артист РСФСР признался, что сам уже перенёс COVID-19.

«Сильно переболел, чуть не умер. Сейчас я полностью восстановил иммунитет, есть антитела. Поэтому мне прививаться не надо, хотя и говорят, что существует вероятность повторного заражения. Проблема в том, что без прививки тебя никуда не пускают, за границу не можешь вылететь. Я же пенсионер, мне взяли московские власти, заблокировали пенсионную карточку, несмотря на то, что у меня уже сильные антитела выработались. До сих пор не разблокировали. Недавно я в метро хотел пройти, а карточка не работает. Куда мне прививаться, если я только что болел, зачем ещё раз заражать себя?» - высказался он.