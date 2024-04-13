Поможет сероводород? Куклачев раскрыл «место силы» в Сочи

Основателя и художественного руководителя московского Театра кошек Юрия Куклачева уже завтра переведут в обычную палату, сообщили дети народного артиста.



Юрий Куклачев после перенесенного заболевания COVID-19 также рассказал, благодаря чему он укрепил здоровье.



«Открою секрет: очень сильно мне помог курорт Мацеста в Сочи – ванны из природных сероводородных источников. Многие даже и не знают, что это такое, а раньше все туда ездили. Эти воды поднимают иммунитет, особенно при больном сердце полезны. Все едут за границу, скажем, в Карловы Вары. Ребята, такой воды, как у нас в Сочи, даже близко нет ни в одной стране мира по силе! Туда всё руководство СССР наведывалось, Сталин, Хрущёв, Брежнев. Очень помогает!», - заключил дрессировщик.

Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал СМИ, что Юрий чувствует себя лучше и уже раздает указания, как все поменять в программе шоу, чтобы оно продолжалось. По словам Дмитрия, качество спектаклей не пострадает.

