«Я плакал на концерте Носкова!» Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого зрелища»
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что возможность выступать на концерте – счастье для любого артиста, особенно в трудные моменты в жизни.
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем. Лидер «Морального кодекса» считает, что измученного болезнью вокалиста эксплуатируют против его воли. «Я считаю, что лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят. Это очень тяжелая болезнь — то, что произошло с Николаем Носковым. И цепляться за эту историю нехорошо. Я считаю, что он должен находиться с близкими, в семье, еще лучше — на курорте, в благоприятных для организма условиях», — сказал Мазаев накануне концерта Носкова.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему он считает, что концерт помог Николаю Носкову почувствовать вкус жизни. Артист, по мнению Пригожина, хочет и должен быть на сцене всегда.
«Каждый человек имеет право на свое мнение. Я работал с Николаем Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе. Нельзя бросать людей, когда они находятся в таком, скажем, незавидном положении. И не дай Бог Мазаеву или кому-то оказаться в такой ситуации. Счастье, что у Носкова появилась возможность оказаться на сцене, хорошо, что появились люди, которые взяли на себя этот риск. А это был риск, он мог и не справиться. Ни один артист в истории человечества не хочет уходить самостоятельно. Это неправильно, он хочет жить и работать. Сцена – это их жизнь. Никто не хочет верить в старость, в болезни. Люди встают, идут и делают. Если они хотят это делать, им никто не может запретить. Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», - заявил он.
Выступление Николая Носкова в столичном Crocus City Hall стало его первым выходом на сцену после трехлетнего перерыва. Из-за последствий инсульта Носков большую часть вечера провел в кресле. Песни из его репертуара также исполнили Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды.
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