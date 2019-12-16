«Я плакал на концерте Носкова!» Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого зрелища»

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему он считает, что концерт помог Николаю Носкову почувствовать вкус жизни. Артист, по мнению Пригожина, хочет и должен быть на сцене всегда.

«Каждый человек имеет право на свое мнение. Я работал с Николаем Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе. Нельзя бросать людей, когда они находятся в таком, скажем, незавидном положении. И не дай Бог Мазаеву или кому-то оказаться в такой ситуации. Счастье, что у Носкова появилась возможность оказаться на сцене, хорошо, что появились люди, которые взяли на себя этот риск. А это был риск, он мог и не справиться. Ни один артист в истории человечества не хочет уходить самостоятельно. Это неправильно, он хочет жить и работать. Сцена – это их жизнь. Никто не хочет верить в старость, в болезни. Люди встают, идут и делают. Если они хотят это делать, им никто не может запретить. Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать», - заявил он.

Выступление Николая Носкова в столичном Crocus City Hall стало его первым выходом на сцену после трехлетнего перерыва. Из-за последствий инсульта Носков большую часть вечера провел в кресле. Песни из его репертуара также исполнили Валерия, Лолита Милявская, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин и другие звезды.

