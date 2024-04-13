СМИ: Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта

Накануне Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Артиста увезла скорая помощь.

«Сначала подумали, что это просто защемление нерва, но ситуация оказалась намного серьезнее. Дрессировщика госпитализировали и ночью прооперировали», — пишет Shot.

По словам сына артиста Дмитрия Куклачева, операция продлилась три часа, медики пока не дают прогнозов.

Известно, что запланированные на 13 и 14 апреля благотворительные концерты, средства от которых направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», состоятся без участия Юрия Куклачева. Выступать будут дети дрессировщика.

