«Злая: Сказка о ведьме Запада» побила рекорд по сборам с цифрового релиза
Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» заработал за неделю в цифровом прокате рекордные 70 миллионов долларов, передает World of Reel со ссылкой на данные Universal.
Кинолента вышла в цифре 31 декабря, спустя месяц после старта кинотеатрального проката. Просмотры на онлайн-платформах за первый день принесли мюзиклу 26 миллионовдолларов, а за неделю ― 70 миллионов долларов.
Такой показатель стал рекордным за всю историю PVOD (премиального видео по запросу). Предыдущим рекордсменом был мультфильм «Супербратья Марио», собравший за неделю 44 миллиона долларов.
Кинотеатральный прокат «Злой» принес 683 миллиона долларов.
Сюжет мюзикла разворачивается в стране Оз до появления Дороти из Канзаса. Зеленокожая Эльфаба проходит путь от юной волшебницы до Злой ведьмы Запада, попутно завязывая дружбу с одноклассницей, которая впоследствии становится Глиндой Доброй.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил «Радиоточке НСН», что несмотря на то, что семейные картины, вышедшие в начале 2025 года, полностью отработали себя, это не помогло добиться рекордных сборов в кинотеатрах на фоне крайне низкого уровня взрослого контента.
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